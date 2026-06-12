На пляж – в карете: зачем в викторианской Англии женщин вывозили к морю

В 18 и 19 веках британки не могли купаться в море или находиться на пляже без специальных "купальных машин". Это были деревянные домики на колесах, в которых они заезжали в море, и только после этого могли купаться без посторонних глаз.

О том, зачем женщины в викторианской Англии купались в специальных для этого машинах, рассказывают на HistoryHit.

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Как выглядели купальные машины и что в них делали?

Это были деревянные тележки с крышей, дверями и скамейкой внутри, которые были изобретены в начале 18 века. Их крыши были преимущественно остроконечными, а вместо дверей иногда было брезентовое покрытие с обеих сторон.

В целом это было время, когда мужчины и женщины должны были легально пользоваться отдельными частями пляжа и моря, а потому "купальные машины" стали довольно популярными.

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Как вспоминает учитель истории Олег Заречняк в Threads, обнаженное женское тело было табу для широкой публики, поэтому именно женщины чаще всего пользовались "купальными каретами".



"Купальные машины" в море / Фото из тред учителя истории Олега Заречняка (фото Wilhelm Dreesen)

Таким образом, женщины заходили в конструкцию с одной стороны в обычной одежде, переодевались внутри, а затем выходили в воду через другую дверь этой машины.

Вывозили в море эти конструкции лошади или люди. А когда купание заканчивалось, женщины поднимали небольшой флажок на крыше, чтобы их вернули на берег.

Дело в том, что такие машины были популярны не только в Великобритании, но и во Франции, Германии, Соединенных Штатах и даже Мексике. Ими пользовались все – от обычных пляжников до самой королевы Виктории.

Кстати, королевская "купальная машина" была изысканно украшена: имела веранду, шторы, раздевалку и туалет с подводом воды.

Впрочем, в начале 20 века мода на купальные машины начала меняться. После отмены раздельного пребывания мужчин и женщин на общественных пляжах потребность в таких машинах исчезла. И уже к 1920-м годам они почти полностью перестали использоваться.