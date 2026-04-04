Рекламировала Ford, ездила на Jaguar и имела Mercury: малоизвестная страница жизни Квитки Цисык

О Квитке Цисык большинство знает как о голосе, который прославил украинскую песню в мире. В то же время ее карьера в США была не менее яркой – певица была лицом рекламных кампаний и зарабатывала миллионы.

Она сотрудничала с Ford Motor Company, владела роскошными авто и недвижимостью в Нью-Йорке. О малоизвестной части жизни Квитки Цисык рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Не такая красавица, как все представляют: как на самом деле могла выглядеть Клеопатра

Какими были увлечения Квитки Цисык?

Именно Цисык в рекламе Ford Motor исполнила легендарный джингл "Have you driven a Ford lately", которую посмотрели более 22 миллиардов раз. Достичь такого показателя до этого не удавалось никому.

На протяжении 16 лет Цисык оставалась единственным официальным голосом бренда. За успешное сотрудничество Ford Motor Company регулярно дарил ей новые модели автомобилей.

Впрочем, несмотря на такую щедрость, певица отдавала предпочтение собственному спортивному Jaguar, которому не изменяла даже на фоне постоянных подарков от автогиганта.

Более того, заработанные на рекламе средства позволили ей приобрести роскошные апартаменты и трехэтажную студию в центре Нью-Йорка.

В то же время кроме музыки и автомобилей, важное место в жизни Цисык занимали животные. Особенно она любила лошадей. Цисык была искусной наездницей и имела собственного любимца по имени Mercury.

Цветок Цисык на лошади / Фото Тараса Зеня

С какими мировыми звездами работала Квитка Цисык?

Как пишет "Голос Америки", Квитка Цисык активно сотрудничала с ведущими музыкантами и продюсерами США. Она пела на бэк-вокале для таких звезд, как Уитни Хьюстон и Майкл Джексон, а также участвовала в записи альбомов Майкла Болтона, Боба Джеймса, Линда Ронстада и Роберта Флека.

Кроме того, в 1978 году песня "You Light Up My Life", которую исполнила Цисык для одноименной ленты, получила "Оскар" и "Золотой глобус", а также была номинирована на "Грэмми" в категории "Песня года".

Однако, несмотря на то, что Цисык исполнила в фильме все женские вокальные партии, из-за спора с режиссером ее имя не появилось в титрах.

Какое настоящее имя Квитки Цисык?