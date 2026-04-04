Вона співпрацювала з Ford Motor Company, володіла розкішними авто та нерухомістю в Нью-Йорку. Про маловідому частину життя Квітки Цісик розповідає 24 Канал.

Дивіться також Не така красуня, як всі уявляють: як насправді могла виглядати Клеопатра

Якими були захоплення Квітки Цісик?

Саме Цісик у рекламі Ford Motor виконала легендарний джингл "Have you driven a Ford lately", яку подивилися понад 22 мільярди разів. Досягнути такого показника до цього не вдавалося нікому.

Протягом 16 років Цісик залишалася єдиним офіційним голосом бренду. За успішну співпрацю Ford Motor Company регулярно дарував їй нові моделі автомобілів.

Квітка Цісик виконує "Have you driven a Ford lately": дивіться відео

Втім, попри таку щедрість, співачка віддавала перевагу власному спортивному Jaguar, якому не зраджувала навіть на тлі постійних подарунків від автогіганта.

Ба більше, зароблені на рекламі кошти дозволили їй придбати розкішні апартаменти та триповерхову студію в центрі Нью-Йорка.

Водночас окрім музики й автомобілів, важливе місце в житті Цісик займали тварини. Особливо вона любила коней. Цісик була вправною вершницею та мала власного улюбленця на ім'я Mercury.

Квітка Цисик на коні / Фото Тараса Зеня

З якими світовими зірками працювала Квітка Цісик?

Як пише "Голос Америки", Квітка Цісик активно співпрацювала з провідними музикантами та продюсерами США. Вона співала на бек-вокалі для таких зірок, як Вітні Г'юстон і Майкл Джексон, а також долучалася до запису альбомів Майкла Болтона, Боба Джеймса, Лінда Ронстада та Роберта Флека.

Крім того, у 1978 році пісня "You Light Up My Life", яку виконала Цісик для однойменної стрічки, здобула "Оскар" і "Золотий глобус", а також була номінована на "Ґреммі" у категорії "Пісня року".

Однак, попри те, що Цісик виконала у фільмі всі жіночі вокальні партії, через суперечку з режисером її ім'я не з'явилося у титрах.

Яке справжнє ім'я Квітки Цісик?