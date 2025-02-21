Галерея Snisarenko впервые представила в Лос-Анджелесе работы украинских художников

Галерея современного искусства SNISARENKO Gallery (Лос-Анджелес) 19 февраля впервые презентовала два уникальных стенда на LA Art Show 2025 – одном из самых масштабных международных артшоу в США. Это событие стало важным шагом в популяризации украинского современного искусства на международной арене.

Первый стенд был посвящен проекту "Она, несокрушимая". Второй стенд представлял работы пяти художников, созданные в рамках творческого вызова, передает 24 Канал.

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"Она, несокрушимая"

Первый стенд посвященный проекту "Она, несокрушимая", объединивший работы Инны Харчук, Анны Верики, Лизы Ждановой, Ирины Максимовой и Юлианны Вербы. Эти художницы через свои работы рассказывают об опыте жизни во время войны, потерю дома и поиск себя в новой реальности.

Одна из картин проекта "Она, несокрушимая" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Экспозиция раскрывает глубокие личные переживания авторов, которые переосмысливают темы перемещения, адаптации, потери и формирования новой идентичности.

Картины с первого стенда / Фото, предоставлено 24 Каналу

В своих работах они используют различные медиа – живопись, коллаж и видео-арт – чтобы передать сложную палитру эмоций, вызванных войной и ее последствиями. Во многих работах женское тело становится центральным образом, символизируя не только уязвимость, но и чрезвычайную силу, способность к выживанию и возрождению.

Все картины проекта "Она, несокрушимая" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Каким был второй стенд

На втором стенде были представлены работы пяти украинских художников: Сергея Греха (Feros), Сергея Лисняка, Инны Харчук, Лизы Ждановой и Юлианны Вербы.

Куратор Лия Снисаренко предложила художникам создать новую серию работ в формате 50 на 50 сантиметров, что стало интересным вызовом и вдохновением для творческих экспериментов.

Художникам предложили создать новую серию работ / Фото, предоставлено 24 Каналу

В результате появилась яркая коллекция динамичных и эмоциональных произведений, поражающих зрителя смелой игрой цветов и форм. Особое внимание было уделено абстракции и сюрреализму, что подчеркивает современный стиль каждого художника.

Все работы художников, которые создали в рамках творческого эксперимента / Фото, предоставлено 24 Каналу

Эта экспозиция является мощным свидетельством мужества и несокрушимости украинцев. Мы гордимся возможностью представить эти истории через искусство, отражающее силу человеческого духа даже в самые тяжелые времена. Наша цель – создать пространство, где голоса этих художниц звучат во всей многогранности, пересекая границы и вдохновляя зрителей к диалогу об искусстве, войну и восстановление,

– подчеркивает Лия Снисаренко, директор SNISARENKO Gallery.

Лия Снисаренко / Фото, предоставлено 24 Каналу

Что известно о галерее и выставке

SNISARENKO Gallery - галерея современного искусства в Лос-Анджелесе, основанная Лией Снисаренко. Она ориентирована на поддержку молодых и малоизвестных художников, предоставляя им пространство для выражения и профессионального роста. SNISARENKO Gallery стремится создать инклюзивное пространство для различных художественных голосов и построить прочные связи между художниками и аудиторией.

LA Art Show - крупнейшая международная выставка современного искусства в США, которая объединяет более 90 галерей, музеев и некоммерческих арт-организаций. С площадью более 16,700 квадратных метров, выставка демонстрирует живопись, скульптуру, инсталляции, фотографии, видео и перформансы со всего мира, предлагая уникальные арт-опыты для коллекционеров и поклонников искусства.