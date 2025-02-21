Перший стенд був присвячений проєкту "Вона, незламна". Другий стенд представляв роботи п'яти художників, створені в рамках творчого виклику, передає 24 Канал.

Дивіться також На купюрі 50 євро з'явиться картина художниці з Маріуполя

"Вона, незламна"

Перший стенд присвячений проєкту "Вона, незламна", що об'єднав роботи Інни Харчук, Анни Верикі, Лізи Жданової, Ірини Максимової та Юліанни Верби. Ці мисткині через свої роботи розповідають про досвід життя під час війни, втрату дому та пошук себе в новій реальності.

Одна з картин проєкту "Вона, незламна" / Фото, надане 24 Каналу

Експозиція розкриває глибокі особисті переживання авторок, які переосмислюють теми переміщення, адаптації, втрати та формування нової ідентичності.

Картини з першого стенду / Фото, надане 24 Каналу

У своїх роботах вони використовують різноманітні медіа – живопис, колаж і відео-арт – щоб передати складну палітру емоцій, викликаних війною та її наслідками. У багатьох роботах жіноче тіло стає центральним образом, символізуючи не лише вразливість, але й надзвичайну силу, здатність до виживання та відродження.

Усі картини проєкту "Вона, незламна" / Фото, надане 24 Каналу

Яким був другий стенд

На другому стенді були представлені роботи п'яти українських художників: Сергія Греха (Feros), Сергія Лісняка, Інни Харчук, Лізи Жданової та Юліанни Верби.

Кураторка Лія Снісаренко запропонувала митцям створити нову серію робіт у форматі 50 на 50 сантиметрів, що стало цікавим викликом і натхненням для творчих експериментів.

Митцям запропонували створити нову серію робіт / Фото, надане 24 Каналу

В результаті з'явилася яскрава колекція динамічних та емоційних творів, що вражають глядача сміливою грою кольорів та форм. Особливу увагу було приділено абстракції та сюрреалізму, що підкреслює сучасний стиль кожного митця.

Усі роботи митців, які створили в рамках творчого експерименту / Фото, надане 24 Каналу

Ця експозиція є потужним свідченням мужності та незламності українців. Ми пишаємося можливістю презентувати ці історії через мистецтво, що відображає силу людського духу навіть у найважчі часи. Наша мета – створити простір, де голоси цих мисткинь звучать у всій багатогранності, перетинаючи кордони й надихаючи глядачів до діалогу про мистецтво, війну та відновлення,

– підкреслює Лія Снісаренко, директорка SNISARENKO Gallery.

Лія Снісаренко / Фото, надане 24 Каналу

Що відомо про галерею та виставку

SNISARENKO Gallery - галерея сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі, заснована Лією Снісаренко. Вона орієнтована на підтримку молодих та маловідомих художників, надаючи їм простір для вираження та професійного зростання. SNISARENKO Gallery прагне створити інклюзивний простір для різноманітних художніх голосів і побудувати міцні зв'язки між митцями та аудиторією.

LA Art Show - найбільша міжнародна виставка сучасного мистецтва в США, яка об'єднує понад 90 галерей, музеїв та некомерційних арт-організацій. З площею понад 16,700 квадратних метрів, виставка демонструє живопис, скульптуру, інсталяції, фотографії, відео та перформанси з усього світу, пропонуючи унікальні арт-досвіди для колекціонерів та шанувальників мистецтва.