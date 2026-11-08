Во всем виновата группа Queen: откуда Леди Гага взяла свой необычный псевдоним

Мир знает ее как Lady Gaga, однако это не настоящее имя популярной американской певицы. За кулисами сценического образа скрывается Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. Ее псевдоним связан с легендарной британской группой Queen и песней, которую узнают с первых нот.

История появления этого имени оказалась не совсем обычной: сначала это было прозвище, которое со временем стало частью музыкального бренда артистки. 24 Канал рассказывает, как появилось имя Lady Gaga и почему певица решила отказаться от своего собственного.

Как песня Queen подарила певице псевдоним

Настоящее имя Lady Gaga – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. В начале музыкальной карьеры она выступала под собственным именем, но впоследствии решила создать новый сценический образ.

Поводом для появления псевдонима стала песня британской группы Queen "Radio Ga Ga", выпущенная в 1984 году. Музыкальный продюсер Роб Фьюзари, с которым тогда работала артистка, заметил в ее музыке и манере исполнения нечто общее со стилем Queen и театральностью Фредди Меркьюри.

В интервью Ларри Кингу в 2010 году певица рассказывала, что сначала ее стали называть Gaga друзья в Нью-Йорке. Это прозвище появилось именно благодаря композиции "Radio Ga Ga".

Почему она выбрала именно Lady Gaga

В интервью журналу Flybe артистка объясняла, что Роб Фьюзари начал называть ее Gaga после того, как услышал одну из ее песен. Продюсер сказал, что композиция звучит очень в стиле Квинов, а сама исполнительница напоминает ему "Radio Ga Ga".

Когда пришло время выступать перед публикой, Стефани захотела отойти от своего привычного имени и переосмыслить себя как артистку. Она сама предложила вариант Lady Gaga. По ее словам, слово Gaga ассоциировалось с чем-то сумасшедшим и необычным, а Lady придавало имени особое звучание.

Но существует и другая версия появления псевдонима. Фьюзари утверждал, что однажды пытался написать певице в сообщении "Radio Ga Ga", но автозамена на телефоне заменила слово "Radio" на "Lady". Так якобы и возникло имя Lady Gaga.

Однако сама артистка рассказывала о другой последовательности событий – сначала появилось прозвище Gaga, а слово Lady она добавила уже позже.

Сценическое имя настолько прочно закрепилось за певицей, что стало неотъемлемой частью ее публичного образа. В материале для ELLE артистка объясняла, что не планирует отказываться от него, ведь ей нравится быть Lady Gaga.