У всьому винний гурт Queen: звідки Lady Gaga взяла свій незвичайний псевдонім

Історія появи імені виявилася не зовсім звичайною: спочатку це було прізвисько, яке згодом перетворилося на частину музичного бренду артистки. 24 Канал пише, як виникло ім'я Lady Gaga та чому співачка вирішила відмовитися від власного.

Adv

Як пісня Queen подарувала співачці псевдонім

Справжнє ім'я Lady Gaga – Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта. На початку музичної кар'єри вона виступала під власним іменем, але згодом вирішила створити новий сценічний образ.

Поштовхом до появи псевдоніма стала пісня британського гурту Queen "Radio Ga Ga", випущена у 1984 році. Музичний продюсер Роб Ф'юзарі, з яким тоді працювала артистка, помітив у її музиці та манері виконання щось спільне зі стилем Queen і театральністю Фредді Мерк'юрі.

В інтерв'ю Ларрі Кінгу у 2010 році співачка розповідала, що спочатку її почали називати Gaga друзі в Нью-Йорку. Це прізвисько з'явилося саме завдяки композиції "Radio Ga Ga".

Реклама

Чому вона обрала саме Lady Gaga

В інтерв'ю журналу Flybe артистка пояснювала, що Роб Ф'юзарі почав називати її Gaga після того, як почув одну з її пісень. Продюсер сказав, що композиція звучить дуже по-квінівськи, а сама виконавиця нагадує йому "Radio Ga Ga".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Коли настав час виступати перед публікою, Стефані захотіла відійти від свого звичного імені та переосмислити себе як артистку. Вона сама запропонувала варіант Lady Gaga. За її словами, слово Gaga асоціювалося з чимось божевільним і незвичайним, а Lady додавало імені особливого звучання.

Та існує й інша версія появи псевдоніма. Ф'юзарі стверджував, що одного разу намагався написати співачці в повідомленні "Radio Ga Ga", але автозаміна на телефоні змінила слово Radio на Lady. Так нібито й виникло ім'я Lady Gaga.

Однак сама артистка розповідала про іншу послідовність подій – спершу з'явилося прізвисько Gaga, а слово Lady вона додала вже згодом.

Сценічне ім'я настільки міцно закріпилося за співачкою, що стало невіддільною частиною її публічного образу. У матеріалі для ELLE артистка пояснювала, що не планує відмовлятися від нього, адже їй подобається бути Lady Gaga.