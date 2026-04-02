Построил Бессарабский рынок и владел 20 заводами: история бизнес-империи "сахарного короля"

Известный украинский предприниматель, которого прозвали "сахарным королем", оставил заметный след в истории страны. Он не только владел десятками сахарных заводов, но и делал большие пожертвования, особенно для развития Киева. А бизнес-империя его семьи стада одной из самых мощных в Российской империи XIX века.

Кем был Лазарь Бродский и как ему удалось стать "сахарным королем" в свое время, пишут на сайте Областной универсальной научной библиотеки имени Д. Чижевского.

Каким бизнесом владел Лазарь Бродский?

Лазарь Бродский родился в 1848 году в Златополе Киевской губернии, что сейчас в составе Новомиргорода Кировоградской области. Он был украинцем еврейского происхождения, а его отец был сахарозаводчиком и купцом I гильдии.

Несмотря на немалые достижения семьи в сахарном деле, именно Лазарь смог вывести семейный бизнес на ступень одной из крупнейших промышленных империй в то время.

Известно, что предприниматель был владельцем около 20 сахарных заводов, что формировало значительную долю рынка того времени.

Он был акционером почти всех промышленных предприятий, которые возникли в Киеве, в частности Киевского трамвайного общества.

Бродский также инициировал создание Всероссийского общества сахарозаводчиков – организация, которая занимается научными исследованиями для повышения урожайности и качества сахарной свеклы.

В издании "День" объясняется, что Лазаря Бродского современники не просто так назвали "сахарным королем". Например, основанное его отцом Александровское общество сахарных заводов производило до 25% всего сахара в царской России.

Интересно, что на сайте Общества Красного Креста во Львове отмечается, что уставный капитал этого общества составлял 20 миллионов рублей. А в его состав входили еще и 3 рафинадных завода и 10 заводов, производивших сахар-песок.

Кроме того, Бродский был тем предпринимателем, который не только думал об обогащении, но и занимался собственными рабочими: они имели хорошее жилье при предприятиях, а также бесплатно пользоваться больницами и читальнями.

Какие пожертвования делал предприниматель?

Больше всего средств Лазарь Бродский как меценат отдал на развитие Киева. Поэтому он пожертвовал 125 тысяч рублей на Киевский политехнический институт, а еще пожертвовал большую сумму на обустройство библиотеки-читальни в Киеве при Народном доме.

А еще практически на его средства – речь идет о 500 тысяч рублей – был построен Бессарабский крытый рынок.

Немало пожертвований было осуществлено и в области медицины: он принимал деятельное участие в делах Общества для борьбы с заразными болезнями и Общества борьбы с туберкулезом, а еще в Еврейской больнице (ныне Киевская областная больница).

Кстати! В уставе Общества для борьбы с заразными болезнями по просьбе Лазаря Бродского было написано, что 6% от ежемесячной прибыли рынка должно перечисляться на это Общество для содержания Бактериологического института.

Однако предпринимателю и меценату так и не удалось дожить до глубокой старости, ведь в возрасте 56 лет его сердце остановилось. Причиной этого стала болезнь – сахарный диабет.

И хоть умер Бродский в одном из швейцарских городов, его все-таки похоронили в Киеве в мраморном склепе на Лукьяновском еврейском кладбище. Однако до сих пор могила "сахарного короля" не сохранилась.

