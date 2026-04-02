О том, сколько людей присутствовало на похоронах Иоанна Павла II, пишет информационный портал Святого Престола Vatican News.

Читайте также Ее считали идеалом красоты: кто была одной из самых влиятельных императриц Европы

Почему количество присутствующих лиц на похоронах Иоанна Павла II до сих пор поражает?

Как известно, 264 Папу Римского хоронили 8 апреля в Ватикане, а на последнее прощание и похороны Папы прибыло 3 миллиона паломников, которые были объединенных кличем "Святой сразу". Это стало самым массовым церемониальным событием в истории человечества.

Напоминаем, что в архивной статье BBC в тот период говорится о том, что похороны Иоанна Павла II состоятся в Базилике Святого Петра, а похоронен он будет в склепе Базилики. Зато во время самой церемонии погребения будут участвовать около 200 политических и религиозных лидеров мира.

У Википедии отмечается, что среди присутствующих на похоронах Папы Иоанна Павла II присутствовали около 80 действующих и бывших глав государств со всего мира, в частности от Украины президент Виктор Ющенко, 10 монархов, 75 глав правительств и представители 18 межправительственных организаций и 15 религиозных традиций.



Папа Иоанн Павел II посетил Украину / Фото EPA

У gazeta.ua. вспоминают, что на траурной литургии присутствовало 300 тысяч человек, за упокой понтифика молилось более миллиарда верующих различных христианских конфессий, а 2 миллиарда зрителей следили за церемонией в прямом эфире.

Как пишет EWTN News, со ссылкой на статистику от Ватикана, событие похорон освещало более 6 тысяч журналистов, фотографов и работников радио- и телевидения. А транслировало похоронную церемонию 137 телевизионных сетей в 81 стране на всех 5 континентах.

Кроме того, в эти дни в Базилику Святого Петра входило по 21 тысячи человек в час, или 350 человек в минуту, а среднее время ожидания составляло 13 часов.

Для народа было обеспечено 8 кухонь под открытым небом и 400 фонтанов с водой, а еще 2 цистерны с водой. Кроме того, ежедневно call-центр пресс-службы Ватикана принимал более 20 тысяч звонков.

Интересно! Кроме рекордной погребальной церемонии, еще один рекорд, который связан с Иоанном Павлом II, это количество общих аудиенций с верующими и паломниками – около 17 миллионов человек.

Как происходила организация погребальной церемонии?

Из-за того, что количество делегаций было настолько большим Ватикан ограничил каждую из них максимум 5 лицами, а для Польши, что является родиной Иоанна Павла II, разрешено было иметь до 10 членов.

Да и вообще из-за того, что событие длилось несколько дней (умер Иоанн Павел II 2 апреля, а похороны состоялись только через 6 дней – 24 Канал), часть верующих занимали места, стоя в очереди часами и даже ночами.

Кроме того, важным в этой церемонии было обеспечить безопасность на подступах к Ватикану, поэтому правительство Италии и Ватикан работали над этим вместе, в том числе и над управлением движения транспорта.

Стоит добавить, что документы об организации мероприятия являются частью архивов Ватикана и не публикуются в открытый доступ.



Избрание Папы Иоанна Павла II / Фото из открытых источников

Что известно о Папе Франциске, что умер в прошлом году?