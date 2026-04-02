Ким був Лазар Бродський та як йому вдалося стати "цукровим королем" свого часу, пишуть на сайті Обласної універсальної наукової бібліотека імені Д. Чижевського.

Яким бізнесом володів Лазар Бродський?

Лазар Бродський народився 1848 року в Златополі Київської губернії, що зараз в складі Новомиргорода Кіровоградської області. Він був українцем єврейського походження, а його батько був цукрозаводчиком та купцем I гільдії.

Попри чималі здобутки родини у цукровій справі, саме Лазар зміг вивести родинний бізнес на щабель однієї з найбільших промислових імперій в тій часи.

Відомо, що підприємець був власником близько 20 цукрових заводів, що формувало значну частку ринку того часу.

Він був акціонером майже всіх промислових підприємств, які виникли в Києві, зокрема Київського трамвайного товариства.

Бродський також ініціював створення Всеросійського товариства цукрозаводчиків – організація, яка займається науковими дослідженнями для підвищення врожайності та якості цукрового буряка.

У виданні "День" пояснюється, що Лазаря Бродського сучасники не просто так назвали "цукровим королем". Наприклад, засноване його батьком Олександрівське товариство цукрових заводів виробляло до 25% всього цукру в царській Росії.

Цікаво, що на сайті Товариства Червоного Хреста у Львові зазначається, що статутний капітал цього товариства складав 20 мільйонів рублів. А до його складу входили ще й 3 рафінадні заводи та 10 заводів, що виробляли цукор-пісок.

Крім того, Бродський був тим підприємцем, який не лише думав про збагачення, але й опікувався власними робітниками: вони мали хороше житло при підприємствах, а також безкоштовно користуватися лікарнями та читальнями.

Які пожертви робив підприємець?

Чи не найбільше коштів Лазар Бродський як меценат віддав на розбудову Києва. Відтак він пожертвував 125 тисяч карбованців на Київський політехнічний інститут, а ще пожертвував велику суму на облаштування книгозбірні-читальні в Києві при Народному домі.

А ще практично на його кошти – йдеться про 500 тисяч карбованців – було побудовано Бессарабський критий ринок.

Чимало пожертв було здійснено і в галузі медицини: він брав діяльну участь в справах Товариства для боротьби із заразними хворобами та Товариства боротьби з туберкульозом, а ще в Єврейській лікарні (нині Київська обласна лікарня).

До речі! В статуті Товариства для боротьби із заразними хворобами на прохання Лазаря Бродського було написано, що 6% від щомісячного прибутку ринку має перераховуватися на це Товариство для утримання Бактеріологічного інституту.

Однак підприємцю та меценату так і не вдалося дожити до глибокої старості, адже у віці 56 років його серце зупинилося. Причиною цього стала хвороба – цукровий діабет.

І хоч помер Бродський в одному із швейцарських міст, його все-таки поховали в Києві в мармуровому склепі на Лук'янівському єврейському кладовищі. Однак до сьогодні могила "цукрового короля" не збереглася.

