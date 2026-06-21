Забытый в Украине, известный во всем мире: каким украинским режиссёром восхищался Тарантино

Его имя почти не упоминают в Украине, но именно фильм одессита Леонида Могилевского вдохновил Квентина Тарантино во время работы над "Бесславными ублюдками". Он работал с Александром Довженко, монтировал хроники Украинской революции и стал одним из самых успешных режиссёров Европы.

О том, почему на Западе его считают легендой кино, а на родине о нём почти забыли, рассказывает WAS.

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Что известно о Леониде Могилевском

Одессит Леонид Могилевский был одним из тех, чье творчество высоко ценил Квентин Тарантино. Он работал над фильмами об Украинской революции 1917 – 1922 годов, сотрудничал с Александром Довженко и имел все шансы стать одной из ключевых фигур украинского кино. Однако он выбрал другой путь.

Могилевский родился в 1898 году в зажиточной еврейской семье в Одессе. Во время Первой мировой войны служил в 51-м Литовском пехотном полку Российской империи в Крыму. После войны поступил в медицинское училище, но параллельно работал на частной киностудии в Одессе, где и увлекся кинематографом.

Леонид Могилевский / Фото ВУФКУ

Впоследствии он оставил медицину и поступил в Институт народного хозяйства, где изучал право, политологию и психологию. В 1923 году начал работать помощником юриста в одесском отделении ВУФКУ.

В то время киноиндустрия была одной из самых привлекательных сфер для работы. Зарплаты здесь значительно превышали средние по стране, поэтому Могилевский быстро сменил юриспруденцию на более творческую деятельность.

Он возглавил отдел кинохроники в Киеве, сотрудничал с Довженко и увлекся монтажом видео. В 1928 году Могилевский создал фильм "Документы эпохи", смонтированный из кинохроники революционных лет.

"Документы эпохи": смотрите видео

В 1929 году под предлогом изучения техники звуковых фильмов и кинодокументалистики он отправился в Париж. Там работал над французскими версиями советских фильмов, вошел в художественные круги и начал снимать собственные картины. Именно тогда появился его новый творческий псевдоним – Лео Моги.

Настоящее международное признание пришло в 1938 году, когда его картина "Тюрьма без решеток" получила награду Венецианского кинофестиваля как лучший иностранный фильм.

После оккупации Парижа нацистами режиссёр переехал в США. Там он снял шпионский фильм "Аравийская операция", сюжет и стилистические решения которого вдохновили Тарантино во время работы над "Бесславными ублюдками".

"Бесславные ублюдки": смотрите трейлер

Кроме того, персонаж Лео Моги из фильма "Джанго освобождённый" мог быть своеобразной отсылкой к украинскому режиссёру. Впрочем, действительно ли это так, знает только сам Тарантино.

Карьера Могилевского на Западе

За свою карьеру на Западе Лео Моги снял 24 художественных фильма, сценарии которых редактировал или писал сам. Его вклад в развитие киноиндустрии был отмечен более чем 20 международными наградами, а в Италии он был даже награжден орденом "За заслуги в труде".

Последней работой режиссёра стал документальный фильм для ООН о ядерной угрозе, снятый в 1976 году. В том же году Лео Моги скончался от рака.

На Западе его имя хорошо известно. В то же время в Украине об одном из самых успешных выходцев из Одессы сегодня знают единицы.