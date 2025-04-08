Жил с пулей в сердце и не знал русского языка: 5 невероятных фактов о Лесе Курбасе

Лесь Курбас – гениальный украинский художник, режиссер и основатель театра "Березиль". К сожалению, из-за советской власти, его жизнь оборвалась рано – его расстреляли.

Лесь (он же Александр-Зенон) Курбас сделал колоссальный вклад в развитие украинского театра. Самые интересные факты из жизни Курбаса собрал для вас 24 Канал.

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Интересные факты о Лесе Курбасе

Факт 1: Курбас – не бойковчанин. Лесь Курбас родился в городе Самбор, что на Львовщине. Этот город является одним из крупнейших населенных пунктов этнокультурного региона Бойковщина. Однако называть Курбаса бойковчанином неправильно. Мать режиссера была из Черновцов, а отец – с Тернопольщины. Они оба были актерами и были на гастролях с театром "Русская беседа". Именно во время пребывания в Самборе Ванда Яновичева родила Леся.

Лесь был самым старшим ребенком в семье. Однако его братья Корнило и Нестор и сестра Надежда умерли младенцами.

Факт 2: Курбас почти покончил жизнь самоубийством. Лесь Курбас любил актрису Екатерину Рубчакову, однако, к сожалению, чувства были невзаимными. Режиссеру было настолько трудно, что он решил покончить жизнь самоубийством выстрелом в грудь, однако попытка была неудачной – во Львове его жизнь спас хирург.



Лесь Курбас / Фото Open Kurbas

Факт 3: Курбас жил с пулей в сердце. Хирургу удалось спасти жизнь актеру, однако вот достать пулю из сердца так и не смог. Поэтому с тех пор ему приходилось жить с этой пулей.

Факт 4: Курбас не знал русского языка. Кроме украинского, Курбас владел польским, немецким, английским, норвежским языками и делал переводы с этих языков. Также знал идиш, санскрит и старославянский. Однако русского он не знал и не учить этот язык – это была принципиальная позиция Курбаса.



Лесь Курбас после ареста / Фото СБУ

Факт 5: Советская власть врала о смерти Курбаса. В 1933 году советские спецслужбы задержали Курбаса по обвинению в "контрреволюционной деятельности", за что его посадили. А через 4 года 1 825 политзаключенных по предписанию НКВД приговорили к смертной казни, в том числе и Курбаса. Приговор исполнили в урочище Сандармох 3 ноября того же года. Жена Леся Курбаса Валентина Чистякова только через 24 года получила свидетельство о смерти мужа. В документе, который пришел ей по почте в 1961 году говорилось о том, что якобы Курбас умер от кровоизлияния в мозг 15 ноября 1942 года. О расстреле стало известно только в 1997 году.