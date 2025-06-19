Можно изменить судьбу и укрепить здоровье: топ-5 мифов о летнем солнцестоянии

Летнее солнцестояние - самый светлый и одновременно один из самых мистических дней в году. В украинской традиции, как и в культуре многих других народов, эта дата обросла многочисленными мифами.

Наши предки верили, что именно в этот день можно изменить свою судьбу, очиститься от зла и найти любовь. 24 Канал собрал 5 самых интересных мифов о летнем солнцестоянии.

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Ночь летнего солнцестояния считалась "бесовской"

В древности самую короткую ночь года считали "бесовской". Чтобы защититься от нечисти, люди устраивали громкие празднования, которые продолжались до рассвета. Встреча первых лучей солнца в день солнцестояния считалась оберегом от недугов.

Солнце в языческих верованиях было силой, дарившей тепло и жизнь. Летнее солнцестояние символизировало победу света над тьмой.

Люди устраивали празднование до утра, чтобы защититься от нечисти / Картина "Ночь на Ивана Купала"

Травы собранные в этот день считают целебными

В этот день наши предки собирали целебные травы. Считалось, что именно в период солнцестояния их сила возрастает в несколько раз. Люди устраивали обливания водой, плели веночки, прыгали через костер и даже сжигали чучело в виде колеса, что символизировало Солнце (Ярило).

В этот день нежелательно было находиться в унынии и в одиночестве. Очень важным было сохранять позитивный настрой, чтобы удача и гармония сопровождали на протяжении всего следующего года.

Прыжки через костер для очищения

Прыжки через костер в этот день считались способом избавиться от болезней и внести в жизнь достаток и счастье для всей семьи. Влюбленные трижды перепрыгивали через огонь, держась за руки, чтобы их брак был счастливым, богатым и многодетным. А угольки из костра хранили целый год как оберег от негативной энергии.

Прыжки через костер имели магическую силу / Картина "Ночь на Ивана Купала"

Возможность найти цветок папоротника

Одной из самых волшебных традиций был поиск цветка папоротника. По легендам, он расцветает лишь в ночь летнего солнцестояния и лишь на мгновение. Кто найдет его – сможет понимать язык животных, видеть спрятанные в земле сокровища и получит счастье на всю жизнь.

Магические свойства воды и росы

Согласно поверьям, в день летнего солнцестояния вся вода приобретала особую силу. Считалось, что водные процедуры в начале 20-х чисел июня являются очень полезным для здоровья.

Кроме того, считалось, что утренняя роса, собранная в день летнего солнцестояния, имеет молодильный и лечебный эффект. Наши предки верили, что если умыться ею, можно помолодеть не только телом, но и душой.

Роса в день летнего солнцестояния приобретала магические свойства / Фото Unsplash