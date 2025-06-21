3 малоизвестных факта о летнем солнцестоянии, которые поражают

В 21:13 по Киевскому времени в Украине закончился самый длинный день в 2025 году. Этот день окутан легендами и приметами, однако есть и довольно интересные факты.

И сегодня мы собрали для вас 3 малоизвестных факта о самом длинном дне в году. Как определяют дату равноденствия и везде ли оно длится одинаковое количество времени – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Universe Magazine.

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Смена созвездия

Принято считать, что солнечное солнцестояние – это момент, когда Солнце находится прямо над тропиком Рака в Северном полушарии нашей планеты. Однако из-за прецессии земной оси уже с 1988 года точка солнцестояния расположена в созвездии Тельца.

После солнцестояния Солнце снова начинает двигаться на Юг.

Продолжительность самого длинного дня

Самый длинный солнечный день по киевскому времени начался в 4:46, солнцестояния – в 5:41, а завершается день закатом солнца в 21:13. Однако продолжительность дня в разных городах другая. Чем ближе к экватору – тем короче этот день.

Например, в Одессе сегодня день длился 15 часов 49 минут, а в Чернигове – 16 часов 38 минут. В то же время за полярным кругом начался полярный день – там заката солнца не будет следующие несколько месяцев.



Самый длинный день во время солнцестояния в северных городах / Фото Pexels

Отсутствие постоянной даты

В этом году летнее солнцестояние приходится на 21 июня, однако дата этого явления переменная. Диапазон дат – с 20 до 22 июня, однако 22 июня – крайне редкая дата.

Последний раз 22 июня летнее солнцестояние было в 1975 году, а в следующий раз такая дата выпадет аж в 2203 году.