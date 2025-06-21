І сьогодні ми зібрали для вас 3 маловідомі факти про найдовший день у році. Як визначають дату рівнодення і чи всюди воно триває однакову кількість часу – розповідає 24 Канал з посиланням на Universe Magazine.

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Зміна сузір'я

Заведено вважати, що сонячне сонцестояння – це момент, коли Сонце перебуває прямо над тропіком Рака у Північній півкулі нашої планети. Однак через прецесію земної осі вже з 1988 року точка сонцестояння розташована у сузір'ї Тельця.

Опісля сонцестояння Сонце знову починає рухатися на Південь.

Тривалість найдовшого дня

Найдовший сонячний день за київським часом розпочався о 4:46, сонцестояння – о 5:41, а завершується день заходом сонця о 21:13. Проте тривалість дня у різних містах інша. Чим ближче до екватора – тим коротший цей день.

Наприклад, в Одесі сьогодні день тривав 15 годин 49 хвилин, а в Чернігові – 16 годин 38 хвилин. Водночас за полярним колом почався полярний день – там заходу сонця не буде наступні кілька місяців.



Найдовший день під час сонцестояння у північніших містах / Фото Pexels

Відсутність сталої дати

Цього року літнє сонцестояння припадає на 21 червня, проте дата цього явища змінна. Діапазон дат – з 20 до 22 червня, проте 22 червня – вкрай рідкісна дата.

Востаннє 22 червня літнє сонцестояння було у 1975 році, а наступного разу така дата випаде аж у 2203 році.