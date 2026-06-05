Обошла Пугачеву и пела "Дикие гуси" задолго до Нины Матвиенко: кем была Лидия Видаш

Многие украинцы ассоциируют песню "Ой, летели дикие гуси" с Ниной Матвиенко, но еще до появления ее знаменитого исполнения композицию прославила на всю страну певица Лидия Видаш. Она с этой песней даже вошла в число победителей Всесоюзного конкурса артистов эстрады в 1974 году, опередив Аллу Пугачеву.

Действительно ли первое исполнение песни "Ой летіли дикі гуси" принадлежит не Нине Матвиенко, рассказала в интервью OBOZ Светлана Поклад, жена известного украинского композитора Игоря Поклада, который был одним из автором песни.

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Почему первой песню исполнила Лидия Видаш, а популярность получила Нина Матвиенко

Напоминаем, что песня "Ой летіли дикі гуси" была написана в 1969 году, а опубликована впервые в 1972 году в журнале "Ранок" (речь идет о тексте и нотах).

Так, что песня была написана в народной стилистике, она нуждалась именно в народном голосе. И таким голосом стала Лидия Видаш. Как вспоминает Светлана Поклад, певица в 1974 году была первой, кто исполнил песню "Ой летіли дикі гуси" на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, заняв 2 место.

"Ой летіли дикі гуси" в исполнении Лидии Видаш: смотрите видео

Впрочем Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский, которые создали композицию, требовали другого голоса для исполнения песни, а потому когда услышали, как поет ее Нина Матвиенко, то поняли, что это именно то, что нужно.

Как известно, Нина Матвиенко спела песню на фестивале Песня года в 1979 году и стала его финалисткой. Тогда певица была солисткой Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Григория Веревки.

Что известно о Лидии Видаш?

Лидия Видаш родилась в 1948 году в селе Гвоздовцы в Черновицкой области. После окончания музыкального училища начала профессиональную карьеру как солистка вокально-инструментального оркестра "Київ", а затем стала солисткой Киевского мюзик-холла.

Певица была одной из первых популяризаторов творчества Владимира Ивасюка. Именно она первой исполнила его песни "Я піду в далекі гори" и "Каштани". Впоследствии она снова исполнила и другие песни композитора, например "Казка гір" и "Відлуння твоїх кроків". Они также впервые прозвучали в исполнении Видаш.

Несмотря на то, что певица оставила заметный след в истории украинской эстрады, ее имя с годами забылось. После выхода на пенсию Лидия жила бедно, мечтала издать мемуары. Умерла певица в 2012 году.

Какие известные песни пела Нина Матвиенко?

Одной из самых известных композиций в ее репертуаре стала "Чарівна скрипка", которую в 1970-х годах создали Юрий Рыбчинский и Игорь Поклад. Песня имеет несколько версий, однако самой популярной считается именно исполнение Нины Матвиенко.

Не менее знаковыми для певицы стали "Летіла зозуля", "Колискова" и "Квітка-душа", которые благодаря ее голосу получили особое звучание.