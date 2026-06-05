Чи справді перше виконання пісні "Ой летіли дикі гуси" належить не Ніні Матвієнко, розповіла в інтерв'ю OBOZ Світлана Поклад, дружина відомого українського композитора Ігоря Поклада, який був одним із автором пісні.

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Чому першою пісню виконала Лідія Відаш, а популярність отримала Ніна Матвієнко

Нагадуємо, що пісня "Ой летіли дикі гуси" була написана у 1969 році, а опублікована вперше у 1972 році в журналі "Ранок" (йдеться про текст та ноти).

Через те, що пісня була написана у народній стилістиці, вона потребувала саме народного голосу. І таким голосом стала Лідія Відаш. Як згадує Світлана Поклад, співачка у 1974 році була першою, хто виконав пісню "Ой летіли дикі гуси" на V Всесоюзному конкурсі артистів естради, зайнявши 2 місце.

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"Ой летіли дикі гуси" у виконанні Лідії Відаш: дивіться відео

Втім Ігор Поклад та Юрій Рибчинський, які створили композицію, вимагали іншого голосу для виконання пісні, а тому коли почули, як співає її Ніна Матвієнко, то зрозуміли, що це саме те, що потрібно.

Як відомо, Ніна Матвієнко заспівала пісню на фестивалі Пісня року у 1979 році й стала його фіналісткою. Тоді співачка була солісткою Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки.

Що відомо про Лідію Відаш?

Лідія Відаш народилася у 1948 році в селі Гвіздівці на Чернівеччині. Після закінчення музичного училища розпочала професійну кар'єру як солістка вокально-інструментального оркестру "Київ", а потім стала солісткою Київського мюзик-холу.

Співачка була однією з перших популяризаторок творчості Володимира Івасюка. Саме вона першою виконала його пісні "Я піду в далекі гори" та "Каштани". Згодом вона знову виконала й інші пісні композитора, як-от "Казка гір" та "Відлуння твоїх кроків". Вони також вперше прозвучали у виконанні Відаш.

Попри те, що співачка залишила помітний слід в історії української естради, її ім'я з роками забулося. Після виходу на пенсію Лідія жила бідно, мріяла видати мемуари. Померла співачка у 2012 році.

Які відомі пісні співала Ніна Матвієнко?

Однією з найвідоміших композицій у її репертуарі стала "Чарівна скрипка", яку у 1970-х роках створили Юрій Рибчинський та Ігор Поклад. Пісня має декілька версій, однак найпопулярнішою вважається саме виконання Ніни Матвієнко.

Не менш знаковими для співачки стали "Летіла зозуля", "Колискова" та "Квітка-душа", які завдяки її голосу отримали особливе звучання.