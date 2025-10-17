В monobank продолжается игра с поиском лимонов, где за 51-й лимон можно выиграть BMW 3 или поездку в Диснейленд. Последний приз получила юная пользовательница банка.

Однако она не нашла 51-й лимон, однако эта история тронула сеть. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на соучредителя банка Олега Гороховского.

Как Оля выиграла путевку в Диснейленд?

Соучредитель monobank опубликовал обращение маленькой клиентки Оли, которой 3 ноября исполнится 12 лет. Она поделилась, что сейчас у нее дома нет света и она проводит время за поиском лимонов. А причина отсутствия света – российские атаки, из-за которых по регионам начали вводить аварийные отключения. Девочка сказала, что мечтает выиграть путевку в Диснейленд, поэтому пытается найти 51 лимон.

Олег Гороховский опубликовал историю у себя на канале и добавил, что если сообщение соберет 50 тысяч лайков, то monobank подарит пользовательнице путевку в Диснейленд.



Сейчас там уже гораздо больше лайков / Скриншот

За 9 минут в поздневечернее время сообщение Гороховского собрало более 50 тысяч лайков, поэтому соучредитель monobank сдержал свое слово и юная пользовательница банка получила свой подарок.

Оля, собирайся! Ты едешь в Диснейленд благодаря клиентам Монобанка,

– написал Гороховский.

Однако 51-й лимон среди владельцев детских карт по состоянию на утро 17 октября так никто еще не нашел, поэтому шансы выиграть поездку в Диснейленд для себя и 4 друзей есть еще у всех юных пользователей monobank.

История Оли растрогала сеть

Пользователи соцсетей не скрывают своего умиления историей Оли. С учетом того, что не менее 50 тысяч человек помогли девочке в этом – неудивительно.

Одна из пользовательниц заметила, что не представляет, чтобы какой-то европейский банк дарил детям такие подарки. Другая же говорит, что мечтает иметь такой бизнес, чтобы была смогла дарить детям поездки в Диснейленд.

Реакция сети на историю Оли / Скриншоты

