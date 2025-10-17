У monobank триває гра з пошуком лимонів, де за 51-й лимон можна виграти BMW 3 чи поїздку в Діснейленд. Останній приз отримала юна користувачка банку.

Однак вона не знайшла 51-й лимон, проте ця історія зворушила мережу. Більше розповість 24 Канал з посиланням на співзасновника банку Олега Гороховського.

Як Оля виграла путівку в Діснейленд?

Співзасновник monobank опублікував звернення маленької клієнтки Олі, якій 3 листопада виповниться 12 років. Вона поділилася, що зараз у неї вдома немає світла і вона проводить час за пошуком лимонів. А причина відсутності світла – російські атаки, через які по регіонах почали запроваджувати аварійні відключення. Дівчинка сказала, що мріє виграти путівку в Діснейленд, тому намагається знайти 51 лимон.

Олег Гороховський опублікував історію в себе на каналі і додав, що якщо допис збере 50 тисяч уподобань, то monobank подарує користувачці путівку в Діснейленд.



Зараз там уже набагато більше уподобань / Скриншот

За 9 хвилин у пізньовечірній час допис Гороховського зібрав понад 50 тисяч уподобань, тому співзасновник monobank дотримався свого слова і юна користувачка банку отримала свій подарунок.

Олю, збирайся! Ти їдеш в Діснейленд завдяки клієнтам Монобанку,

– написав Гороховський.

Однак 51-й лимон серед власників дитячих карток станом на ранок 17 жовтня так ніхто ще не знайшов, тому шанси виграти поїздку в Діснейленд для себе та 4 друзів є ще у всіх юних користувачів monobank.

Історія Олі розчулила мережу

Користувачі соцмереж не приховують свого розчулення історією Олі. З урахуванням того, що щонайменше 50 тисяч людей допомогли дівчинці у цьому – не дивно.

Одна з користувачок зауважила, що не уявляє, щоб якийсь європейський банк дарував дітям такі подарунки. Інша ж каже, що мріє мати такий бізнес, щоб була змогла дарувати дітям поїздки у Діснейленд.

Реакція мережі на історію Олі / Скриншоти

