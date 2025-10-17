Как выиграть BMW: Гороховский дал подсказку, где искать 51-й лимон
- Сооснователь monobank Олег Гороховский дал подсказку, где искать тот самый 51-й лимон.
- Пока никто не нашел его – ни владельцы взрослых, ни владельцы детских карт. Хотя одна пользовательница уже получила главный приз.
Уже второй день пользователи monobank ищут лимоны в приложении, чтобы стать участниками розыгрыша уникальных призов. Однако за один особенный лимон можно получить не менее особенный приз – BMW 3.
Соучредитель monobank дал подсказку о том, где искать мифический 51-й лимон. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.
Где найти 51-й лимон?
Олег Гороховский отметил, что для того, чтобы выиграть BMW, не обязательно искать все 50 лимонов, а надо найти именно тот "мифический", который и позволит забрать главный приз.
Допустим, мы старались зря / Скриншот
Соучредитель monobank также подчеркнул, что в чатах поддержки лимонов нет. Очевидно вчера пользователи банка изрядно пробовали свою удачу там.
И, конечно, Гороховский дал подсказку о том, где найти тот самый лимон.
Специальный лимон спрятан после оплаты какого-то товара на monoмаркете. Внимание! Цена этого товара в диапазоне от 1000 грн до 3000 грн, то есть это не "Живчик",
– написал Гороховский.
Однако и ранее соучредитель банка намекал, что это только первая подсказка, и в новом посте оставил неоднозначное послание на то, что, возможно, будут дополнительные подсказки завтра.
Или кто-то уже выиграл путевку в Диснейленд?
51-й лимон также могут найти и владельцы детских карт, однако по состоянию на утро 17 октября этого еще никто не сделал. Главный приз для юных клиентов банка – путешествие в Диснейленд для победителя и 4 его друзей.
Однако одна из пользовательниц банка уже собирает вещи и готовится к поездке. Накануне в поддержку monobank поступило сообщение от девочки Оли, которой вскоре исполнится 12 лет. Она написала, что у нее нет света из-за отключения, вызванного российскими атаками, и она ищет лимоны, потому что мечтает попасть в Диснейленд.
Олег Гороховский поделился историей девочки и сказал, что если сообщение соберет 50 тысяч лайков, то monobank подарит Оле поездку в Диснейленд. Уже через 9 минут необходимое количество лайков было.
А какие есть еще призы?
"Лимонная лихорадка" в monobank – это не просто игра, а возможность принять участие в розыгрыше уникальных призов. Например, все, кто нашел 10 лимонов, становится участником розыгрыша 100 iPhone 17. Владельцы детских карточек также будут участниками розыгрыша 1 000 банок шоколадных монет.
Те, кто найдет все 50 лимонов сможет побороться за приз в виде 1 миллиона гривен.
Розыгрыши состоятся 20 и 21 октября. Сначала разыграют смартфоны и монеты, а на следующий день – деньги.