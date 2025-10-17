Уже другий день користувачі monobank шукають лимони у застосунку, щоб стати учасниками розіграшу унікальних призів. Однак за один особливий лимон можна отримати не менш особливий приз – BMW 3.

Співзасновник monobank дав підказку про те, де шукати міфічний 51-й лимон. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.

Де знайти 51-й лимон?

Олег Гороховський зазначив, що для того, щоб виграти BMW, не обов'язково шукати усі 50 лимонів, а треба знайти саме той "міфічний", який і дозволить забрати головний приз.



Припустимо, ми старалися даремно / Скриншот

Співзасновник monobank також підкреслив, що у чатах підтримки лимонів немає. Вочевидь вчора користувачі банку добряче пробували свою удачу там.

І, звісно, Гороховський дав підказку про те, де знайти той самий лимон.

Спеціальний лимон захований після оплати якогось товару на monoмаркеті. Увага! Ціна цього товару в діапазоні від 1000 грн до 3000 грн, тобто це не "Живчик",

– написав Гороховський.

Однак і раніше співзасновник банку натякав, що це тільки перша підказка, і в новому дописі залишив неоднозначне послання на те, що, можливо, будуть додаткові підказки завтра.

Чи хтось уже виграв путівку в Діснейленд?

51-й лимон також можуть знайти і власники дитячих карток, проте станом на ранок 17 жовтня цього ще ніхто не зробив. Головний приз для юних клієнтів банку – подорож до Діснейленду для переможця і 4 його друзів.

Однак одна з користувачок банку вже збирає речі й готується до поїздки. Напередодні у підтримку monobank надійшло повідомлення від дівчинки Олі, якій невдовзі виповниться 12 років. Вона написала, що у неї немає світла через відключення, спричинене російськими атаками, і вона шукає лимони, бо мріє потрапити у Діснейленд.

Олег Гороховський поділився історією дівчинки і сказав, що якщо допис збере 50 тисяч уподобань, то monobank подарує Олі поїздку до Діснейленду. Уже за 9 хвилин необхідна кількість уподобань була.

