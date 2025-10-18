Недавно сеть охватила "лимонная лихорадка" в monobank. К тренду на лимоны присоединились многие бизнесы и даже официальные учреждения.

В частности, не оставили без внимания его и в МВД, Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме.

Как МВД присоединилось к "лимонной лихорадке"?

В Министерстве внутренних дел поделились видео, где военный выжимает лимонный сок. Также они оставили объяснения под видео.

Пока вчера все собирали одни лимоны, наши защитники собирали свои – лимоны... ликвидированных оккупантов, а точнее – 1 128 030,

– написали в ведомстве.

Украинские военные действительно делают все возможное, чтобы сдержать врага и дать ему достойный отпор. Именно благодаря нашим Силам обороны мы имеем возможность участвовать в различных розыгрышах.

МВД присоединились к тренду на лимоны: смотрите видео

Что известно о лимонах от monobank?