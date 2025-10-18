МВД присоединилось к "лимонному тренду" от monobank: что они опубликовали
- Monobank охватила "лимонная лихорадка", к которой присоединились бизнесы и официальные учреждения.
- МВД также обратило внимание на этот тренд.
Недавно сеть охватила "лимонная лихорадка" в monobank. К тренду на лимоны присоединились многие бизнесы и даже официальные учреждения.
В частности, не оставили без внимания его и в МВД, Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме.
Как МВД присоединилось к "лимонной лихорадке"?
В Министерстве внутренних дел поделились видео, где военный выжимает лимонный сок. Также они оставили объяснения под видео.
Пока вчера все собирали одни лимоны, наши защитники собирали свои – лимоны... ликвидированных оккупантов, а точнее – 1 128 030,
– написали в ведомстве.
Украинские военные действительно делают все возможное, чтобы сдержать врага и дать ему достойный отпор. Именно благодаря нашим Силам обороны мы имеем возможность участвовать в различных розыгрышах.
МВД присоединились к тренду на лимоны: смотрите видео
Что известно о лимонах от monobank?
- Украинский monobank 16 октября запустил розыгрыш, который захватил сеть. Среди призов сначала был миллион гривен и BMW, однако потом призовой фонд обновили.
- Теперь выиграть можно квартиру и 3 автомобиля BMW. Все лимоны будут появляться в приложении по очереди, то есть для того, чтобы "разблокировать" следующий, нужно найти предыдущий.
- В 17:00 18 октября стартуют поиски хато-лимона, то есть призом будет квартира. ВСУ-лимон уже нашли. Это произошло вечером 17 октября, через несколько часов после объявления об обновлении призового фонда. Тот, кто нашел этот лимон сможет получить 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ для того подразделения, который выберет сам.