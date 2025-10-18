В частности, не оставили без внимания его и в МВД, Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме.

Как МВД присоединилось к "лимонной лихорадке"?

В Министерстве внутренних дел поделились видео, где военный выжимает лимонный сок. Также они оставили объяснения под видео.

Пока вчера все собирали одни лимоны, наши защитники собирали свои – лимоны... ликвидированных оккупантов, а точнее – 1 128 030,
– написали в ведомстве.

Украинские военные действительно делают все возможное, чтобы сдержать врага и дать ему достойный отпор. Именно благодаря нашим Силам обороны мы имеем возможность участвовать в различных розыгрышах.

Что известно о лимонах от monobank?

  • Украинский monobank 16 октября запустил розыгрыш, который захватил сеть. Среди призов сначала был миллион гривен и BMW, однако потом призовой фонд обновили.
  • Теперь выиграть можно квартиру и 3 автомобиля BMW. Все лимоны будут появляться в приложении по очереди, то есть для того, чтобы "разблокировать" следующий, нужно найти предыдущий.
  • В 17:00 18 октября стартуют поиски хато-лимона, то есть призом будет квартира. ВСУ-лимон уже нашли. Это произошло вечером 17 октября, через несколько часов после объявления об обновлении призового фонда. Тот, кто нашел этот лимон сможет получить 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ для того подразделения, который выберет сам.