Як МВС долучилось до "лимонної лихоманки"?

У Міністерстві внутрішніх справ поділились відео, де військовий витискає лимонний сік. Також вони залишили пояснення під відео.

Поки вчора всі збирали одні лимони, наші захисники збирали свої – лимони… ліквідованих окупантів, а точніше – 1 128 030,

– написали у відомстві.

Українські військові дійсно роблять все можливе, щоб стримати ворога та дати йому гідну відсіч. Саме завдяки нашим Силам оборони ми маємо можливість брати участь у різних розіграшах.

Що відомо про лимони від monobank?