МВС долучилось до "лимонного тренду" від monobank: що вони опублікували
- Monobank охопила "лимонна лихоманка", до якої приєднались бізнеси та офіційні установи.
- МВС також звернуло увагу на цей тренд.
Нещодавно мережу охопила "лимонна лихоманка" у monobank. До тренду на лимони приєднались багато бізнесів та навіть офіційні установи.
Зокрема, не залишили без уваги його й у МВС, Про це пише 24 Канал із посиланням на допис в телеграмі.
Дивіться також Скільки днів тривав найкоротший місяць в історії і чому через це існують дві дати Різдва
Як МВС долучилось до "лимонної лихоманки"?
У Міністерстві внутрішніх справ поділились відео, де військовий витискає лимонний сік. Також вони залишили пояснення під відео.
Поки вчора всі збирали одні лимони, наші захисники збирали свої – лимони… ліквідованих окупантів, а точніше – 1 128 030,
– написали у відомстві.
Українські військові дійсно роблять все можливе, щоб стримати ворога та дати йому гідну відсіч. Саме завдяки нашим Силам оборони ми маємо можливість брати участь у різних розіграшах.
МВС долучились до тренду на лимони: дивіться відео
Що відомо про лимони від monobank?
- Український monobank 16 жовтня запустив розіграш, який захопив мережу. Серед призів спершу був мільйон гривень та BMW, однак потім призовий фонд оновили.
- Тепер виграти можна квартиру та 3 автомобілі BMW. Усі лимони будуть з'являтись у застосунку по черзі, тобто для того, щоб "розблокувати" наступний, потрібно знайти попередній.
- О 17:00 18 жовтня стартують пошуки хато-лимона, тобто призом буде квартира. ЗСУ-лимон вже знайшли. Це сталось ввечері 17 жовтня, за кілька годин після оголошення про оновлення призового фонду. Той, хто знайшов цей лимон зможе отримати 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ для того підрозділу, який обере сам.