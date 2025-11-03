"Лимонная лихорадка" в monobank: стало известно, куда ушли 3 миллиона за "ВСУ-лимон"

Не так давно Украину охватила "лимонная лихорадка", которую устроил monobank. Теперь стало известно, какие именно подразделения ВСУ получили средства на дроны благодаря найденному "ВСУ-лимону".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал соучредителя monobank Олега Гороховского.

Смотрите также Настроение – лимонное: мужчина, который выиграл миллион от monobank, поделился деталями

Как распределили средства за "ВСУ-лимон"?

Во время "лимонной лихорадки" пользователи имели шанс отыскать особый "ЗСУ-лимон". Тот, кому это удалось, получал возможность самостоятельно выбрать подразделение Вооруженных сил Украины, который получит 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ.

Первым, кто нашел "ВСУ-лимон", стал Константин Шакирзянов. Гороховский рассказал, что победитель решил распределить призовые средства между двумя подразделениями.

Константин Шакирзянов нашел "ВСУ-лимон" / Фото Олега Гороховского

Так, он передал 1 миллион гривен 67 отдельной механизированной бригаде, а еще 2 миллиона – 138 центру специальных операций беспилотных авиационных комплексов.

Также Гороховский опубликовал видео, как это событие отпраздновали в 138 ЦСП БПАК.

Как отпраздновали бойцы 138 ЦСП БПАК: смотрите видео

Напомним, что согласно условиям акции, полученные средства могли быть использованы исключительно на нужды ВСУ.

Где был спрятан "ВСУ-лимон"?

"ЗСУ-лимон" удалось найти вечером 17 октября. Это произошло всего через несколько часов после того, как monobank объявил об обновлении призового фонда.

Победителем стал Константин Шакерзянов. Поиски длились всего несколько часов. "ЗСУ-лимон" был скрыт в monoмаркете, где пользователям нужно было догадаться, какой именно товар приобрести.

Также Олег Гороиовский рассказал, где именно находился "ВСУ-лимон". Как выяснилось, счастливым товаром стала саперная лопата, в которой и "прятался" желанный лимон.

Вручил ли monobank остальные призы?