"Лимонная лихорадка" в monobank: стало известно, куда ушли 3 миллиона за "ВСУ-лимон"
- Константин Шакирзянов нашел "ВСУ-лимон" и распределил 3 миллиона гривен между двумя подразделениями.
- Деньги были использованы на закупку дронов RUSORIZ для Вооруженных сил Украины.
Не так давно Украину охватила "лимонная лихорадка", которую устроил monobank. Теперь стало известно, какие именно подразделения ВСУ получили средства на дроны благодаря найденному "ВСУ-лимону".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал соучредителя monobank Олега Гороховского.
Как распределили средства за "ВСУ-лимон"?
Во время "лимонной лихорадки" пользователи имели шанс отыскать особый "ЗСУ-лимон". Тот, кому это удалось, получал возможность самостоятельно выбрать подразделение Вооруженных сил Украины, который получит 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ.
Первым, кто нашел "ВСУ-лимон", стал Константин Шакирзянов. Гороховский рассказал, что победитель решил распределить призовые средства между двумя подразделениями.
Константин Шакирзянов нашел "ВСУ-лимон" / Фото Олега Гороховского
Так, он передал 1 миллион гривен 67 отдельной механизированной бригаде, а еще 2 миллиона – 138 центру специальных операций беспилотных авиационных комплексов.
Также Гороховский опубликовал видео, как это событие отпраздновали в 138 ЦСП БПАК.
Как отпраздновали бойцы 138 ЦСП БПАК: смотрите видео
Напомним, что согласно условиям акции, полученные средства могли быть использованы исключительно на нужды ВСУ.
Где был спрятан "ВСУ-лимон"?
"ЗСУ-лимон" удалось найти вечером 17 октября. Это произошло всего через несколько часов после того, как monobank объявил об обновлении призового фонда.
Победителем стал Константин Шакерзянов. Поиски длились всего несколько часов. "ЗСУ-лимон" был скрыт в monoмаркете, где пользователям нужно было догадаться, какой именно товар приобрести.
Также Олег Гороиовский рассказал, где именно находился "ВСУ-лимон". Как выяснилось, счастливым товаром стала саперная лопата, в которой и "прятался" желанный лимон.
Вручил ли monobank остальные призы?
Олег Гороховский рассказал, что 2 ноября monobank торжественно вручил призы победителям "лимонной лихорадки". Среди них – четыре автомобиля BMW, квартира и чек на 1 миллион гривен.
По словам Гороховского, все победители были чрезвычайно счастливыми, а сам он признался, что рад такому финалу масштабной акции. Он также опубликовал фото с церемонии вручения призов.
На фотографиях победители позируют рядом со своими новенькими BMW, держат в руках сертификаты на квартиру и чек на 1 миллион гривен.