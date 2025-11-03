"Лимонна лихоманка" в monobank: стало відомо, куди пішли 3 мільйони за "ЗСУ-лимон"
- Костянтин Шакирзянов знайшов "ЗСУ-лимон" і розподілив 3 мільйони гривень між двома підрозділами.
- Гроші були використані на закупівлю дронів RUSORIZ для Збройних сил України.
Не так давно Україну охопила "лимонна лихоманка", яку влаштував monobank. Тепер стало відомо, які саме підрозділи ЗСУ отримали кошти на дрони завдяки знайденому "ЗСУ-лимону".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал співзасновника monobank Олега Гороховського.
Дивіться також Настрій – лимонний: чоловік, який виграв мільйон від monobank, поділився деталями
Як розподілили кошти за "ЗСУ-лимон"?
Під час "лимонної лихоманки" користувачі мали шанс відшукати особливий "ЗСУ-лимон". Той, кому це вдалося, отримував можливість самостійно обрати підрозділ Збройних сил України, який отримає 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ.
Першим, хто знайшов "ЗСУ-лимон", став Костянтин Шакирзянов. Гороховський розповів, що переможець вирішив розподілити призові кошти між двома підрозділами.
Костянтин Шакирзянов знайов "ЗСУ-лимон" / Фото Олега Гороховського
Так, він передав 1 мільйон гривень 67 окремій механізованій бригаді, а ще 2 мільйони – 138 центру спеціальних операцій безпілотних авіаційних комплексів.
Також Гороховський опублікував відео, як цю подію відсвяткували у 138 ЦСП БПАК.
Як відсвяткували бійці 138 ЦСП БПАК: дивіться відео
Нагадаємо, що згідно з умовами акції, отримані кошти могли бути використані виключно на потреби ЗСУ.
Де був захований "ЗСУ-лимон"?
"ЗСУ-лимон" вдалося знайти ввечері 17 жовтня. Це сталося всього через кілька годин після того, як monobank оголосив про оновлення призового фонду.
Переможцем став Костянтин Шакерзянов. Пошуки тривали лише кілька годин. "ЗСУ-лимон" був прихований у monoмаркеті, де користувачам потрібно було здогадатися, який саме товар придбати.
Також Олег Гороїовський розповів, де саме знаходився "ЗСУ-лимон". Як з'ясувалося, щасливим товаром стала саперна лопата, у якій і "ховався" омріяний лимон.
Чи вручив monobank решту призів?
Олег Гороховський розповів, що 2 листопада monobank урочисто вручив призи переможцям "лимонної лихоманки". Серед них – чотири автомобілі BMW, квартира та чек на 1 мільйон гривень.
За словами Гороховського, усі переможці були надзвичайно щасливими, а сам він зізнався, що радий такому фіналу масштабної акції. Він також опублікував фото з церемонії вручення призів.
На світлинах переможці позують поруч із своїми новенькими BMW, тримають у руках сертифікати на квартиру та чек на 1 мільйон гривень.