Мама готовит лучше всех: какое блюдо Лионель Месси называет своим любимым

Лионель Месси известен не только своими футбольными достижениями, но и довольно простыми гастрономическими предпочтениями. Несмотря на мировую славу, аргентинец остается верным блюдам, которые любил с детства.

О том, какие блюда любит Лионель Месси, пишет Goal.com.

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Блюда, которые обожает Лионель Месси

Несмотря на мировую славу и статус одного из лучших футболистов в истории, Лионель Месси остается верным своим аргентинским корням, особенно когда речь заходит о еде. Среди его самых любимых блюд – миланеса по-неаполитански и асадо.

Миланеса – одно из самых популярных блюд в Аргентине. Она представляет собой панированную котлету, которую готовят с различными ингредиентами, в частности с ветчиной, жареной говядиной, сыром, измельченными помидорами, луком и специями. Однако больше всего Месси любит домашнюю версию этого блюда, которую готовит его мама. Именно её рецепт с курицей футболист называет своей любимой едой.

Лионель Месси / Фото GettyImages

По рецепту мамы футболиста яйца смешивают с мелко нарезанной петрушкой, а панировочные сухари приправляют чесноком и пармезаном. Куриное филе обжаривают в оливковом масле до золотистой корочки, после чего добавляют соус, ветчину и сыр и запекают.

Мое любимое блюдо? Миланеза моей мамы. Не знаю. Возможно, это соус, которым поливают миланезу. Не знаю, я пробовал много вкусных блюд, но, пожалуй, это первое, которое я всегда ел дома,

– рассказывал Месси в интервью Ole.

Миланеса / Фото GettyImages

Помимо миланесы, футболист является большим поклонником асадо – традиционного аргентинского барбекю. Во время такого застолья на стол подают различные виды мяса, в частности говядину, баранину и колбаски.

Согласно материалу, опубликованному на официальном сайте "Барселоны" в 2020 году, в список любимых блюд аргентинца также входит запеченная курица с корнеплодами. Кроме того, Месси любит зеленые яйца с ветчиной и рис с фасолью.

Позволяет ли себе Месси фаст-фуд?

Как и многие другие спортсмены, Месси иногда позволяет себе отступить от строгого режима питания. Одной из его самых больших слабостей остается пицца.

Известно, что во время сезона 2014/15, когда "Барселона" выиграла требл, футболиста спросили, что он хотел бы съесть после матча. Тогда аргентинец назвал классическую пиццу "Маргарита".

Месси иногда позволяет себе полакомиться пиццей / Фото Unsplash

Впрочем, с возрастом его подход к питанию стал более дисциплинированным. Чтобы поддерживать себя в форме и иметь возможность продолжать карьеру, Месси значительно ограничил потребление пиццы, красного мяса, свинины, сыра и газированных напитков. Хотя он до сих пор любит сладкое.

В интервью TN30 Месси признался, что его пищевые предпочтения остаются довольно простыми. Среди своих любимых продуктов он назвал шоколад, мороженое и тосты с дульсе-де-лече – традиционной латиноамериканской карамельной пастой.