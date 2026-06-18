Про те, якими є улюблені страви Ліонеля Мессі, пише Goal.com.

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Страви, які обожнює Ліонель Мессі

Попри світову славу та статус одного з найкращих футболістів в історії, Ліонель Мессі залишається вірним своїм аргентинським кореням, особливо коли мова заходить про їжу. Серед його найулюбленіших страв – міланеса наполітанська та асадо.

Міланеса є однією з найпопулярніших страв в Аргентині. Вона являє собою паніровану котлету, яку можуть готувати з різними інгредієнтами, зокрема шинкою, смаженою яловичиною, сиром, подрібненими помідорами, цибулею та спеціями. Однак найбільше Мессі любить домашню версію цієї страви, яку готує його мама. Саме її рецепт із куркою футболіст називає своєю улюбленою їжею.

Ліонель Мессі / Фото GettyImages

За рецептом мами футболіста яйця змішують із дрібно нарізаною петрушкою, а панірувальні сухарі приправляють часником і пармезаном. Куряче філе обсмажують в оливковій олії до золотистої скоринки, після чого додають соус, шинку та сир і запікають.

Моя улюблена страва? Міланеса моєї мами. Не знаю. Можливо, це соус, яким поливають міланесу. Не знаю, я куштував багато смачних страв, але, мабуть, це перша, та, яку я завжди їв удома,

– розповідав Мессі в інтерв'ю Ole.

Міланеса / Фото GettyImages

Окрім міланеси, футболіст є великим прихильником асадо – традиційного аргентинського барбекю. Під час такого застілля на стіл подають різноманітні види м'яса, зокрема яловичину, баранину та ковбаски.

Згідно з матеріалом, опублікованим на офіційному сайті "Барселони" у 2020 році, до списку улюблених страв аргентинця також входить запечена курка з коренеплодами. Також Мессі полюбляє зелені яйця з шинкою та рис із квасолею.

Чи дозволяє собі Мессі фаст-фуд?

Як і багато інших спортсменів, Мессі іноді дозволяє собі відступити від суворого режиму харчування. Однією з його найбільших слабкостей залишається піца.

Відомо, що під час сезону 2014/15, коли "Барселона" виграла требл, футболіста запитали, що він хотів би з'їсти після матчу. Тоді аргентинець назвав класичну піцу "Маргарита".

Мессі інколи дозволяє собі поласувати піцою / Фото Unsplash

Втім, із віком його підхід до харчування став більш дисциплінованим. Щоб підтримувати себе у формі та мати змогу продовжувати кар'єру Мессі значно обмежив споживання піци, червоного м'яса, свинини, сиру та газованих напоїв. Хоча, він досі полюбляє солодке.

В інтерв'ю TN30 Мессі зізнався, що його харчові вподобання залишаються доволі простими. Серед своїх улюблених продуктів він назвав шоколад, морозиво та тости з дульсе-де-лече – традиційною латиноамериканською карамельною пастою.