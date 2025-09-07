Фанаты шокированы странной комбинацией: Дэвид Бекхэм поделился любимым блюдом из детства
- Дэвид Бекхэм поделился любимым блюдом из детства, которое включает ветчину, картофель фри, жареное яйцо, консервированный ананас, горох, печеную фасоль и капустный салат.
- Фанаты высказали разные мнения относительно этой комбинации ингредиентов.
Дэвид Бекхэм поделился любимым блюдом из детства. Однако некоторые ингредиенты в нем вызвали оживленные споры среди фанатов.
Что удивило фанатов в любимом блюде Бекхэма?
Ранее Бекхэм признавался, что одним из его любимых блюд является классическое сочетание ветчины, яиц и картофеля фри.
Впрочем, к этому набору добавились и некоторые довольно спорные ингредиенты. Знаменитый футболист поделился в своем Instagram фото такого блюда.
Вчерашний ужин – одно из моих любимых блюд с детства. Спасибо, мама. Ветчина, картофель фри, жареное яйцо, консервированный ананас, горох и печеная фасоль, капустный салат,
– говорится в подписи к фото.
В комментариях фанаты не остались равнодушными. Кто-то заметил, что "ананас не подходит к основному блюду", другой удивился: "Капустный салат и кашеобразный горох? Все сошли с ума?".
Тем не менее нашлись и те, кто поддержал выбор Бекхэма, один из фанатов написал: "Вполне приемлемый ужин. Яйцо хорошо сочетается с ветчиной, капустный салат – с ананасом, картофель фри – с горохом".
Каково питание Виктории Бекхэм?
Виктория Бекхэм в интервью для The Telegraph рассказала, что ее строгая диета, которой она придерживается уже 25 лет, связана прежде всего с состоянием кожи.
Модельер отказалась от мяса еще в восемь лет и сейчас избегает определенных видов пшеницы и муки, чтобы поддерживать сияние кожи.
В прошлом, во время популярности Spice Girls, она боролась с акне, что сделало ее особенно внимательной к питанию.
Виктория также призналась, что больше не готовит, хотя раньше пыталась освоить кулинарию, когда семья жила в Испании после того, как Дэвид подписал контракт с "Реал Мадрид" в 2003 году.