Девід Бекхем поділився улюбленою стравою з дитинства. Однак деякі інгредієнти у ній викликали жваві суперечки серед фанатів.

Що здивувало фанатів в улюбленій страві Бекхема?

Раніше Бекхем зізнавався, що однією з його улюблених страв є класичне поєднання шинки, яєць і картоплі фрі.

Втім, до цього набору додалися й деякі доволі суперечливі інгредієнти. Знаменитий футболіст поділився у своєму Instagram фото такої страви.

Вчорашня вечеря – одна з моїх улюблених страв з дитинства. Дякую, мамо. Шинка, картопля фрі, смажене яйце, консервований ананас, горох і печена квасоля, капустяний салат,

– йдеться у підписі до фото.

Улюблена страва зірки футболу з дитинства / Фото Девіда Бекхема

У коментарях фанати не залишилися байдужими. Хтось зауважив, що "ананас не підходить до основної страви", інший здивувався: "Капустяний салат і кашоподібний горох? Всі здуріли?".

Проте знайшлися й ті, хто підтримав вибір Бекхема, один з фанатів написав: "Цілком прийнятна вечеря. Яйце добре поєднується з шинкою, капустяний салат – з ананасом, картопля фрі – з горохом".

Яким є харчування Вікторії Бекхем?

Вікторія Бекхем у інтерв'ю для The Telegraph розповіла, що її сувора дієта, якої вона дотримується вже 25 років, пов’язана насамперед зі станом шкіри.

Модельєрка відмовилася від м’яса ще у вісім років і нині уникає певних видів пшениці та борошна, щоб підтримувати сяйво шкіри.

Вікторія та Девід Бекхем / Фото GettyImages

У минулому, під час популярності Spice Girls, вона боролася з акне, що зробило її особливо уважною до харчування.

Вікторія також зізналася, що більше не готує, хоча раніше намагалася освоїти кулінарію, коли родина жила в Іспанії після того, як Девід підписав контракт з "Реал Мадрид" у 2003 році.