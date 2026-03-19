Даже имел собственный рецепт, который оставил в наследство: каким было любимое блюдо Хемингуэя
Все мы знаем Эрнеста Хемингуэя, как гениального писателя. Однако мало кто догадывается, что он оставил после себя еще и неожиданное кулинарное наследие.
Об этом сообщает Yahoo Life UK.
Смотрите также Простая, но любимая многими: итальянец попробовал украинские конфеты и выбрал самую вкусную
Чем любил лакомиться Хемингуэй?
Хемингуэй оставил после себя не только культовые романы, но и собственный рецепт идеального гамбургера. Хотя писателя чаще вспоминают из-за его страсти к алкоголю, чем кулинарии, именно простое американское блюдо стало его гастрономической слабостью.
Хемингуэй даже имел свой собственный рецепт, который довел до совершенства. Более того, способ приготовления и ингредиенты для своих говяжьих котлет он оставил по наследству.
Хемингуэй обожал гамбургеры собственного приготовления / Фото Unsplash
Так, в своем рецепте писатель писал, что нет причин готовить "серые, жирные, тонкие как бумага и невкусные" гамбургеры. Вместо этого он советовал добавлять к нежирной говядине неожиданные ингредиенты: каперсы, релиш, лук, чеснок, шалфей и другие приправы.
По его задумке, идеальный бургер должен быть "хрустящими, румяными, с розовой и сочной серединой".
Каким был последний ужин Хемингуэя?
Как пишет Tastingtable, последний вечер перед смертью Хемингуэй провел вместе с женой - журналисткой Мэри Уэлш Хемингуэй. Вместе они поужинали в спокойной атмосфере в ресторане "Кристиания".
Последний ужин писателя состоял из нью-йоркского стейка с печеной картошкой, салата "Цезарь" и бокала бордо.
Эрнест Хемингуэй / Архивное фото
В издании отмечают, что на протяжении жизни Хемингуэй был известным гурманом. Он ценил кубинские сигары, любил устрицы Маренн-Олерон и не чурался специфических сыров, в частности Пон-л'Эвек из Нормандии, известного своим резким запахом.
В мясе писатель часто выбирал экзотику: пробовал антилопу и даже белок, а среди рыбы предпочитал форель, рагу с лобстером и рыбное ризотто.
Как война повлияла на творчество Хемингуэя?
Эрнест Хемингуэй в 18 лет пытался добровольно попасть на фронт Первой мировой войны, однако сначала получал отказы из-за проблем со зрением. В конце концов ему удалось присоединиться к войску водителем-добровольцем Красного Креста на Итальянском фронте.
Первые дни службы он провел в Милане, расчищая территорию разрушенного завода боеприпасов, а затем был направлен в Скио. Не желая оставаться вдали от боевых действий, Хемингуэй добился перевода на реку Пьяве, где шли ожесточенные бои.
В июле 1918 года во время спасения раненого солдата он попал под артобстрел, получил тяжелое ранение и пережил сложную операцию. Военный опыт и пережитые события впоследствии легли в основу его произведений и сделали его одним из самых известных авторов антивоенной литературы.