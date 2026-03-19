Даже имел собственный рецепт, который оставил в наследство: каким было любимое блюдо Хемингуэя

Все мы знаем Эрнеста Хемингуэя, как гениального писателя. Однако мало кто догадывается, что он оставил после себя еще и неожиданное кулинарное наследие.

Об этом сообщает Yahoo Life UK.

Чем любил лакомиться Хемингуэй?

Хемингуэй оставил после себя не только культовые романы, но и собственный рецепт идеального гамбургера. Хотя писателя чаще вспоминают из-за его страсти к алкоголю, чем кулинарии, именно простое американское блюдо стало его гастрономической слабостью.

Хемингуэй даже имел свой собственный рецепт, который довел до совершенства. Более того, способ приготовления и ингредиенты для своих говяжьих котлет он оставил по наследству.

Хемингуэй обожал гамбургеры собственного приготовления

Так, в своем рецепте писатель писал, что нет причин готовить "серые, жирные, тонкие как бумага и невкусные" гамбургеры. Вместо этого он советовал добавлять к нежирной говядине неожиданные ингредиенты: каперсы, релиш, лук, чеснок, шалфей и другие приправы.

По его задумке, идеальный бургер должен быть "хрустящими, румяными, с розовой и сочной серединой".

Каким был последний ужин Хемингуэя?

Как пишет Tastingtable, последний вечер перед смертью Хемингуэй провел вместе с женой - журналисткой Мэри Уэлш Хемингуэй. Вместе они поужинали в спокойной атмосфере в ресторане "Кристиания".

Последний ужин писателя состоял из нью-йоркского стейка с печеной картошкой, салата "Цезарь" и бокала бордо.

Эрнест Хемингуэй / Архивное фото

В издании отмечают, что на протяжении жизни Хемингуэй был известным гурманом. Он ценил кубинские сигары, любил устрицы Маренн-Олерон и не чурался специфических сыров, в частности Пон-л'Эвек из Нормандии, известного своим резким запахом.

В мясе писатель часто выбирал экзотику: пробовал антилопу и даже белок, а среди рыбы предпочитал форель, рагу с лобстером и рыбное ризотто.

