В 1981 году принцесса Диана поделилась с благотворительной организацией своим любимым рецептом. Оказалось, что она обожала готовить известное украинское блюдо, правда, в довольно необычной интерпретации.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Какое украинское блюдо обожала принцесса Диана?

В 1981 году благотворительная организация из Йоханнесбурга, которая занималась пожилыми людьми, обратилась к известным личностям с просьбой поделиться своими любимыми рецептами для новой кулинарной книги.

Через несколько десятилетий часть этих писем удалось найти. Среди них было и письмо от принцессы Дианы, которая призналась, что ее любимым блюдом является борщ.

Борщ / фото Shutterstock

В письме она описала собственный вариант ярко-красного украинского супа, который содержит "свеклу, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметану, соль и перец".

Известно, что в Украине Диана никогда не бывала, поэтому остается загадкой, где именно впервые она попробовала борщ. Вероятнее всего, она попробовала его уже в интерпретации британских поваров, и именно этим объясняется отличие рецепта от традиционного.

Какое блюдо принцесса Дина не могла терпеть?