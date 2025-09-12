Обожала его готовить: какое украинское блюдо покорило сердце принцессы Дианы
- В 1981 году принцесса Диана поделилась своим любимым рецептом украинского блюда с благотворительной организацией из Йоханнесбурга.
- Ее рецепт включал свеклу, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметану, соль и перец, что отличается от традиционного украинского варианта.
В 1981 году принцесса Диана поделилась с благотворительной организацией своим любимым рецептом. Оказалось, что она обожала готовить известное украинское блюдо, правда, в довольно необычной интерпретации.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Смотрите также Многие украинцы также едят это каждое утро: какой любимый завтрак короля Чарльза
Какое украинское блюдо обожала принцесса Диана?
В 1981 году благотворительная организация из Йоханнесбурга, которая занималась пожилыми людьми, обратилась к известным личностям с просьбой поделиться своими любимыми рецептами для новой кулинарной книги.
Через несколько десятилетий часть этих писем удалось найти. Среди них было и письмо от принцессы Дианы, которая призналась, что ее любимым блюдом является борщ.
Борщ / фото Shutterstock
В письме она описала собственный вариант ярко-красного украинского супа, который содержит "свеклу, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметану, соль и перец".
Известно, что в Украине Диана никогда не бывала, поэтому остается загадкой, где именно впервые она попробовала борщ. Вероятнее всего, она попробовала его уже в интерпретации британских поваров, и именно этим объясняется отличие рецепта от традиционного.
Какое блюдо принцесса Дина не могла терпеть?
- Королевский повар Даррен Макгрейди вспомнил забавную историю о пищевых предпочтениях принцессы Дианы. По его словам, сначала она очень любила блюда из лосося.
- Макгрейди часто спрашивали, что обожает есть принцесса и он всем называл лосось. Со временем Диана начала жаловаться, что ей подают только эту рыбу, не подозревая, что именно благодаря словам королевского повара это блюдо постоянно появлялось на ее столе.
- Когда повар рассказал, что это он виноват в том, что ей всегда подавали лосось, он начал регулярно менять меню, чтобы исправить эту ошибку.