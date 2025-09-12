У 1981 році принцеса Діана поділилася з благодійною організацією своїм улюбленим рецептом. Виявилося, що вона обожнювала готувати відому українську страву, щоправда, у доволі незвичній інтерпретації.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Багато українців також їдять це щоранку: який улюблений сніданок короля Чарльза

Яку українську страву обожнювала принцеса Діана?

У 1981 році благодійна організація з Йоганнесбурга, що опікувалася літніми людьми, звернулася до відомих особистостей із проханням поділитися своїми улюбленими рецептами для нової кулінарної книги.

Через кілька десятиліть частину цих листів вдалося віднайти. Серед них був і лист від принцеси Діани, яка зізналася, що її найулюбленішою стравою є борщ.

Борщ / фото Shutterstock

У листі вона описала власний варіант яскраво-червоного українського супу, який містить "буряк, йогурт, цибулю, курячий бульйон, молоко, сметану, сіль і перець".

Відомо, що в Україні Діана ніколи не бувала, тож залишається загадкою, де саме вперше вона скуштувала борщ. Найімовірніше, вона спробувала його вже в інтерпретації британських кухарів, і саме цим пояснюється відмінність рецепта від традиційного.

Яку страву принцеса Діна не могла терпіти?