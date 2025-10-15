Мало кто знает, но Иван Франко имел свой любимый рецепт кофе, который отличался среди других. Во Львове его называли "трехэтажным".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на доцента Львовского национального университета имени Ивана Франко Наталью Тихолоз и ее мужа, директора Львовского национального литературно-мемориального музея имени Ивана Франко Богдана Тихолоза в эфире Радио Культура.

Какой кофе любил Иван Франко?

Иван Франко имел свой любимый кофе – не обычный черный, а "трехэтажный". Во Львове так называли напиток из трех слоев: первый – ароматный кофе, второй – сливки или сметанка, а третий – домашнее печенье или выпечка.

Писатель настолько любил этот напиток, что даже "передавал" его своим героям. В романе "Основы общественности" графиня Олимпия Торская угощает гостей именно кофе с домашней булкой.

Иван Франко / Фото Wikipedia

Также семья Франко отличалась тем, что приглашала друзей к себе на чай. Именно жена писателя Ольга привнесла в дом традицию чаепития. У них был хороший самовар, который Иван Франко привез из Киева или, по другой версии, из Одессы.

Какова была роль кафе в жизни Франко?

Как рассказала Наталья Тихолоз в интервью для YouTube-канала "Пороблено", кофейни, особенно венского типа, занимали важное место в жизни Ивана Франко. Они были для него местом для общения с друзьями и чтения свежей прессы. Это был своеобразный ритуал, который помогал оставаться в центре культурной жизни Львова.

Интересно, что Франко не только любил вкус кофе, но и ценил его аромат. Он верил, что кофе помогает ему сосредоточиться на творчестве. В своих письмах писатель не раз вспоминал кафе, где проводил время в кругу друзей и коллег, обсуждая актуальные вопросы культуры и политики.

Какими языками владел Франко?