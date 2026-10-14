Любовный треугольник из фильма о Довженко захватил TikTok: чем поразили зрителей герои

В TikTok набирают популярность романтические видео с участием героев фильма "ДОВЖЕНКО. Первый взгляд". Зрителей покорила любовная линия картины, рассказывающей о запутанных отношениях украинского кинорежиссера Александра Довженко, писателя Юрия Яновского и прима-балерины Иды Пензо.

В сети публикуют видеофрагменты с героями фильма, накладывают на них романтическую музыку и делятся эмоциями от увиденного. В комментариях пользователи массово восхищаются актерами, сообщает 24 Канал.

Чем заинтересовало зрителей любовное трио из фильма

История, лежащая в основе романтической линии, связана с Одессой 1926 года. Тогда Александр Довженко работал над фильмом "Сумка дипкурьера", в котором снялась прима-балерина Ида Пензо.

Любовный треугольник в "ДОВЖЕНКО. Первый взгляд": смотрите видео

По преданию, Пензо поддерживала близкие отношения и с Довженко, и с писателем Юрием Яновским. Эта история стала одним из источников вдохновения для романа Яновского "Мастер корабля".

В то же время точно неизвестно, где в литературном сюжете заканчиваются реальные события и начинается художественный вымысел.

Как реагируют в сети

В TikTok начали появляться многочисленные видео с отрывками из фильма "ДОВЖЕНКО. Первый взгляд". В этих видео пользователи показывают романтические моменты между героями, их взгляды и взаимодействие, а также передают атмосферу любовного треугольника с помощью музыки и эффектного монтажа.

В TikTok набирают популярность отрывки из фильма: смотрите видео

В комментариях зрители активно обсуждают актерский состав и восхищаются внешностью исполнителей главных ролей. Особое внимание уделяют Полине Василине, сыгравшей Иду Пензо. Также отмечают, насколько гармонично актеры смотрятся вместе на экране.

Украинцы в восторге от любовной линии в фильме: смотрите видео

Кроме того, пользователи делятся впечатлениями от фильма, вспоминают роман Юрия Яновского "Мастер корабля" и радуются вниманию к украинскому кино.