Что может стать окаменелостями будущего: ученые поразили ответом

Мир очень изменился за последние десятилетия и продолжает стремительно развиваться. Вследствие этого в будущем нас ждут новые виды окаменелостей, которых раньше не было.

Палеонтологи из Лестерского университета предлагают неожиданную перспективу: современные технологические изделия могут стать загадочными окаменелостями для исследователей будущего. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журнал Cikavosti.

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Ветряные турбины – окаменелости гигантских масштабов

В своей книге "Выброшенное: как техноокаменелости станут нашим наследием" профессора Сара Габботт и Ян Заласевич рассматривают, как обычные предметы – от пластиковых бутылок до мобильных телефонов – могут пережить тысячелетия, сохраняя следы нашей эпохи

Наиболее впечатляющими техноокаменелостями, по мнению ученых, могут стать лопасти ветряных турбин. Эти гигантские конструкции, длиной более 50 метров, созданы из материалов, которые почти невозможно переработать – стеклопластика, эпоксидной смолы и углеродного волокна.



Лопасти ветряков могут стать окаменелостями в будущем / Фото Pexels

Металлические башни турбин вряд ли останутся, ведь их можно переплавить. Зато лопасти, похороненные в земле, могут превратиться в окаменелости, похожие на кости вымерших существ, – объясняет профессор Заласевич.

Когда турбины выходят из эксплуатации, их лопасти разрезают на части размером с грузовик и складируют на специальных свалках. Представьте себе, как через миллионы лет любознательные исследователи будущего находят эти огромные, полые фрагменты. Они могут напоминать кости неизвестных существ, сохраняя следы технологической цивилизации.

Многообразие техноокаменелостей

Кроме ветряных турбин, человечество оставит еще много "будущих окаменелостей". Например, среди возможных кандидатов – мелкие частицы сажи от ископаемого топлива, чайные пакетики, антипригарные сковородки, кремниевые чипы и медные провода.

Земля за свою 4,5-миллиардную историю никогда не сталкивалась с подобным потоком новых материалов. Мы оставляем после себя уникальное, но часто токсичное наследие, – замечает Заласевич.

Его коллега, профессор Габботт, добавляет, что некоторые обычные предметы могут приобрести совершенно новые формы в процессе окаменения. Например, вешалки для одежды могут казаться будущим исследователям причудливыми Y-образными структурами, сжатыми в пластах пород.