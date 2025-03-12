Австралийские ученые из Королевского технологического института Мельбурна и Мельбурнского университета поразили новым открытием. Подробнее о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на журнал Physical Review Letters.

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Каково открытие ученых

Ученые выяснили, что когда капля воды движется по поверхности, она накапливает заряд. Если на пути есть маленькие бугорки или неровности, этот заряд становится еще больше. А когда капля резко меняет направление или наталкивается на препятствие, появляется мощный электрический импульс. Ранее это явление не замечали.

Чтобы проверить теорию, ученые использовали воду и тефлон – тот самый материал, из которого делают антипригарные сковородки. Тефлон не проводит электричество, поэтому с ним было удобно исследовать, как накапливается заряд.

Как работает новая технология: смотрите видео

Оказалось, что наибольший заряд образуется именно в момент первого контакта капли с поверхностью. При падении капли заряд прыгал от 0 до 4,1 нанокулонов. Это означает, что именно первый момент контакта лучше всего подходит для сбора электроэнергии.



Капли воды генерируют электричество / Фото Pexels

Теперь исследователи хотят проверить этот эффект на других жидкостях и поверхностях. Также они ищут способ безопасно разряжать накопленную энергию, ведь в случае с топливом это может быть опасно.