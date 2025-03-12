Врачи советуют каждый раз использовать свежую воду для чая или кофе, выливая остатки предыдущей. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему не стоит кипятить воду дважды

Кипячение помогает избавиться от микробов и бактерий, которые могут содержаться в воде. Однако в процессе нагрева происходят и другие изменения. Испаряются молекулы кислорода, что влияет на вкус жидкости.

Примеси, которые содержатся в воде, остаются, а их концентрация растет, поскольку часть самой воды исчезает. В составе молекул есть также изотопы водорода, что устойчивы к высоким температурам и постепенно оседают, "утяжеляя" воду.



Воду не ралят кипятить дважды / Фото Pexels

Повторное кипячение теряет смысл, ведь бактерии уже уничтожены. К тому же неоднократное нагревание меняет свойства воды, делая ее менее приятной на вкус.

"Мертвая вода" – миф

Из-за испарения кислорода структура H₂O меняется на химическом уровне, и такая жидкость получила название "мертвой воды". Соли и примеси остаются, а вот воды становится меньше, что повышает их концентрацию.

Если кипятить хлорированную воду, хлор вступает в реакцию с органическими веществами, образуя канцерогены. Чем чаще вода проходит через этот процесс, тем больше накапливается вредных соединений, которые могут оказать негативное влияние на здоровье.

Чтобы избежать таких последствий, каждый раз используйте свежую воду, не доливая ее до предыдущей, а перед кипячением дайте ей отстояться несколько часов.

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Согласно народным поверьям, зеркала имеют особую энергетику и могут влиять на человека.