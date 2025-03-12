Лікарі радять щоразу використовувати свіжу воду для чаю чи кави, виливаючи залишки попередньої. Про це пише 24 Канал.

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Чому не варто кип'ятити воду двічі

Кип’ятіння допомагає позбутися мікробів та бактерій, які можуть міститися у воді. Однак у процесі нагрівання відбуваються й інші зміни. Випаровуються молекули кисню, що впливає на смак рідини.

Домішки, які містяться у воді, залишаються, а їхня концентрація зростає, оскільки частина самої води зникає. У складі молекул є також ізотопи водню, що стійкі до високих температур і поступово осідають, "обтяжуючи" воду.



Воду не ралять кип'ятити двічі / Фото Pexels

Повторне кип’ятіння втрачає сенс, адже бактерії вже знищені. До того ж кількаразове нагрівання змінює властивості води, роблячи її менш приємною на смак.

"Мертва вода" – міф

Через випаровування кисню структура H₂O змінюється на хімічному рівні, і така рідина отримала назву "мертвої води". Солі та домішки залишаються, а ось води стає менше, що підвищує їхню концентрацію.

Якщо кип'ятити хлоровану воду, хлор вступає у реакцію з органічними речовинами, утворюючи канцерогени. Чим частіше вода проходить через цей процес, тим більше накопичується шкідливих сполук, що можуть мати негативний вплив на здоров’я.

Щоб уникнути таких наслідків, щоразу використовуйте свіжу воду, не доливаючи її до попередньої, а перед кип’ятінням дайте їй відстоятися кілька годин.

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