Згідно з народними повір’ями, дзеркала мають особливу енергетику і можуть впливати на людину. 24 Канал розповідає, чому не фото у дзеркалі може мати негативні наслідки.

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Чому не варто фотографувати себе у дзеркалі

Згідно з народними повір’ями, дзеркало є своєрідним порталом до іншого світу. Вважається, що людина, яка робить фото свого відображення, може стати більш вразливою до впливу темних сил.

Окрім цього, існує переконання, що дзеркала здатні накопичувати негативну енергію. Тому знімок із власним відображенням, за прикметами, може мати негативні наслідки.

Фото у дзеркалі може мати негативні наслідки / Фото Unsplash

Не виключено, що у людини, яка зробила таке селфі, може розпочатися смуга невдач, і подолати її буде нелегко. Вважається, що жінки, які фотографують себе в дзеркалі, ризикують втратити свою красу.

Нагадаємо, що раніше ми розбирали, чому не можна фотографувати сплячих людей. Особливо небезпечно робити фото дитини уві сні.

Також за деякими прикметами, ще більшу небезпеку становлять дзеркальні фото, створені за допомогою дзеркала "подвійного" селфі.

Однак важливо розуміти, що чимало забобонів виникло у давнину, коли люди намагалися пояснити незрозумілі явища містичними силами. В сучасному світі немає жодного наукового підтвердження того, що дзеркало впливає на енергетику людини.