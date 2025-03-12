Согласно народным поверьям, зеркала имеют особую энергетику и могут влиять на человека. 24 Канал рассказывает, почему не фото в зеркале может иметь негативные последствия.

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Почему не стоит фотографировать себя в зеркале

Согласно народным поверьям, зеркало является своеобразным порталом в другой мир. Считается, что человек, который делает фото своего отражения, может стать более уязвимым к воздействию темных сил.

Кроме этого, существует убеждение, что зеркала способны накапливать негативную энергию. Поэтому снимок с собственным отражением, по приметам, может иметь негативные последствия.

Фото в зеркале может иметь негативные последствия / Фото Unsplash

Не исключено, что у человека, который сделал такое селфи, может начаться полоса неудач, и преодолеть ее будет нелегко. Считается, что женщины, которые фотографируют себя в зеркале, рискуют потерять свою красоту.

Напомним, что ранее мы разбирали, почему нельзя фотографировать спящих людей. Особенно опасно делать фото ребенка во сне.

Также по некоторым приметам, еще большую опасность представляют зеркальные фото, созданные с помощью зеркала "двойного" селфи.

Однако важно понимать, что немало суеверий возникло в древности, когда люди пытались объяснить непонятные явления мистическими силами. В современном мире нет ни одного научного подтверждения того, что зеркало влияет на энергетику человека.