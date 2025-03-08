Це пов’язано з тим, що для наших предків сон був своєрідним містком до іншого світу, де можна було спілкуватися з богами та духами померлих родичів. 24 Канал розповідає, чому вважається, що сплячих людей не можна фотографувати.

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Чому не варто фотографувати сплячих людей

Згідно з народними віруваннями, фотографувати сплячу людину не можна, оскільки в цей момент вона особливо вразлива перед темними силами. Вважається, що зйомка руйнує захист, стираючи межу між світом сну та реальністю, що дозволяє злим силам проникнути в енергетичне поле людини. Водночас відкриті очі, навпаки, слугують оберегом від демонів та інших негативних впливів.

Крім того, існує повір’я, що під час фотографування можна налякати ангела-охоронця сплячого, змусивши його залишити людину назавжди. А якщо знімок потрапить у руки недоброзичливців, вони можуть використати його для наврочення, руйнуючи щастя і благополуччя людини через заздрощі та злі наміри.

Вважається, що сплячих людей фотографувати не можна / Фото Unsplash

Що буде, якщо сфотографувати сплячу дитину

Найбільш вразливою категорією є маленькі діти, тому їх не слід фотографувати під час сну, а тим більше демонструвати ці знімки колегам, друзям чи знайомим. Вважається, що подібні дії можуть негативно позначитися на долі немовляти.

Крім того, раптовий спалах камери може налякати дитину, що може мати небажані наслідки. Тому важливо фотографувати малюків лише з відкритими очима, щоб уникнути можливих негараздів.

Найбільшу небезпеку несе фотографія сплячої дитини / Фото Unspalsh

Зауважимо, що наукових доказів такого впливу немає, однак багато людей продовжують дотримуватися цієї традиції, щоб захистити ближнього від можливих небезпек.