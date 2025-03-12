Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @playlist_bm в TikTok.

Смотрите также Хиты прошлого, которые вернулись: топ-5 песен, которым мемы дали вторую жизнь

В TikTok завирусилось выступление "Бумбокс" в Донецке

В TikTok стремительно набирает популярность архивное видео с выступления группы "Бумбокс" в Донецке в 2006 году. На записи музыканты исполняют песню "Зцапала-злапала", которая в 2025 году неожиданно получила новую волну популярности.

"Бумбокс" исполняет "Зцапала-злапала" в Донецке: смотрите видео

На видео – молодой Андрей Хлывнюк вместе с группой поет на сцене в украинском Донецке, который тогда еще был мирным и процветающим городом. Это вызывает у зрителей смесь ностальгии и грусти, ведь сегодня Донецк остается оккупированным, а культура и украинская музыка там запрещены.

Заметим, что песня "Зцапала-злапала" приобрела популярность в TikTok в начале марта, когда пользователи начали массово использовать ее в видео. Благодаря динамичному мотиву и узнаваемому припеву трек быстро превратился в вирусный тренд.

Пользователи в TikTok снимают видео под "Зцапала-злапала": смотрите видео

Добавим, что @playlist_bm пошел еще дальше и даже смог "откопать" видео с первого выступления группы "Бумбокс" на молодежном фестивале Snickers Урбания. На видео можно услышать, как группа исполняет песню "Бета-каротин".

Первое выступление группы "Бумбокс": смотрите видео

Напомним, что песня "Зцапала-злапала" уже попала в ТОП-100 Apple Music и заняла 69 место. Именно благодаря соцсетям об этой песне, которой уже 20 лет, узнало молодое поколение.