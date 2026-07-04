Не The Beatles и не Queen: этот хит 1977 года признали лучшей рок-песней о любви

Тема любви уже на протяжении десятилетий остается одной из главных в рок-музыке. Именно ей посвящены десятки культовых композиций, которые стали настоящей классикой и не теряют популярности и сегодня.

Поскольку немало песен, которые годами возглавляли музыкальные чарты, посвящены теме любви, выбрать только одну лучшую – задача не из простых. Именно поэтому редакция Billboard в 2025 году составила собственный рейтинг под названием "50 лучших рок-песен о любви".

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Какую рок-песню о любви считают лучшей?

В подборку вошли композиции, выпущенные в течение шести десятилетий, представляющие различные стили и настроения. В списке нашлось место как проникновенным балладам, так и энергичным рок-хитам.

В частности, 40-е место заняла песня Cheap Trick "The Flame", 28-е – "Heaven" Брайана Адамса, которая давно стала гимном выпускных вечеров, а 19-е – "I Wanna Know What Love Is" группы Foreigner.

Foreigner – "I Wanna Know What Love Is": смотрите видео

Первую десятку открывает композиция Элвиса Пресли "I Can't Help Falling in Love". Девятое место досталось песне Guns N' Roses "Sweet Child O' Mine", которую трудно назвать традиционной любовной балладой. На восьмой позиции оказалась "Because the Night" Патти Смит, а седьмой стала "Still Into You" группы Paramore. Шестое место заняла легендарная "Your Song" Элтона Джона, а пятое – "In Your Eyes" Питера Габриэля.

Питер Габриэль – "In Your Eyes": смотрите видео

Четвертое место в рейтинге заняла группа The Cure с композицией "Just Like Heaven", а третье место – легендарные The Beatles с их бессмертной балладой "Something". Второе место занял хит "Maps" группы Yeah Yeah Yeahs. Победителем рейтинга стала песня Дэвида Боуи "Heroes".

Дэвид Боуи – "Heroes": смотрите видео

Как отметил автор Billboard Эрик Реннер Браун, изначально композиция рассказывала о влюбленной паре, разделенной Берлинской стеной. Однако со временем ее смысл стал гораздо шире, ведь эмоции и трудности, описанные Боуи, оказались близки каждому, кто хотя бы раз был влюблен.