Оскільки чимало пісень, які роками очолювали музичні чарти, присвячені темі кохання, визначити лише одну найкращу – непросте завдання. Саме тому редакція Billboard у 2025 році склала власний рейтинг під назвою "50 найкращих рок-пісень про кохання".

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Яку рок-пісню про кохання вважають найкращою?

До добірки увійшли композиції, випущені протягом шести десятиліть, які представляють різні стилі та настрої. У списку знайшлося місце як проникливим баладам, так і енергійним рок-хітам.

Зокрема, 40 сходинку посіла пісня Cheap Trick "The Flame", 28 – "Heaven" Браяна Адамса, що давно стала гімном випускних вечорів, а 19 – "I Wanna Know What Love Is" гурту Foreigner.

Foreigner – "I Wanna Know What Love Is": дивіться відео

Першу десятку відкриває композиція Елвіса Преслі "I Can't Help Falling in Love". Дев'яте місце дісталося пісні Guns N' Roses "Sweet Child O' Mine", яку важко назвати традиційною любовною баладою. На восьмій позиції опинилася "Because the Night" Патті Сміт, а сьомою стала "Still Into You" гурту Paramore. Шосте місце посіла легендарна "Your Song" Елтона Джона, а п'яте – "In Your Eyes" Пітера Габріеля.

Пітер Габріель – "In Your Eyes": дивіться відео

Четверту сходинку рейтингу зайняв гурт The Cure із композицією "Just Like Heaven", а третє місце зайняли легендарні The Beatles із їхньою безсмертною баладою "Something". Друге місце отримав хіт "Maps" гурту Yeah Yeah Yeahs. Переможцем рейтингу стала пісня Девіда Боуї "Heroes".

Девід Боуї – "Heroes": дивіться відео

Як зазначив автор Billboard Ерік Реннер Браун, спочатку композиція розповідала про закохану пару, розділену Берлінським муром. Проте з часом її зміст став значно ширшим, адже емоції та труднощі, описані Боуї, виявилися близькими кожному, хто хоча б раз був закоханим.