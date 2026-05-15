Магнето из "Людей Икс" жил в Виннице: история, о которой не знают даже фанаты Marvel

Для большинства поклонников Marvel Магнето известен как противник Людей Х. Однако мало кто знает, что по каноническому сюжету комиксов он провел часть своей жизни в Виннице.

О том, как Магнето попал в Винницу, пишет CBR.

Как Магнето оказался в Виннице?

После Второй мировой войны Магнето и его жена Магда бежали из Освенцима. Они нашли убежище в Карпатах, где у них родилась дочь Аня.

Стремясь к лучшей судьбе для своей семьи, он переехал из маленького горного села в Винницу. Там он устроился на строительство, но работодатель его обманул и именно тогда впервые проявились его сверхспособности.

Магнето / Обложка комикса X-Men: Black – Magneto #1

Толпа, перепуганная увиденным, подожгла отель, где останавливалась семья. В пожаре погибла маленькая дочь Магнето – Аня. Именно эта трагедия в Виннице превратила его в безжалостного суперзлодея.

Обратите внимание! Все эти события подробно описаны в комиксе Classic X-Men #12, изданном еще в 1987 году.

Как на эту информацию реагируют украинцы в сети?

В соцсети Threads приобрело большую популярность сообщение пользовательницы @tanita_romano о том, что Магнето некоторое время жил в Виннице. Украинцы отреагировали на такую информацию с юмором и сразу окрестили персонажа "Магнетенком" и "Леншеренко".

Интересно, что для части пользователей это не стало новостью. Винничане оказались хорошо осведомленными с этим фактом. Местная экскурсовод даже рассказала, что уже давно показывает туристам район, где по сюжету комикса жил персонаж, – историческую Иерусалимку.

Ранее мы рассказывали, что в 1990-х годах Майкл Джексон всерьез задумывался над покупкой Marvel Comics, которая тогда переживала финансовый кризис. Артиста интересовала не только сама компания, но и возможность лично сыграть Человека-паука в будущем фильме.

Племянник певца Тадж Джексон рассказал, что Майкл хотел сотрудничать со Стеном Ли и даже пытался получить права на экранизацию героя. Когда Джексону сообщили, что персонаж не продается отдельно, он якобы заявил, что тогда купит всю компанию.

Сам Стэн Ли позже подтверждал интерес музыканта к Человеку-пауку и предполагал, что певец видел в герое часть себя из-за чувства одиночества и непонимания. В итоге сделка так и не состоялась, а в фильме "Человек-паук" главную роль получил Тоби Магуайр.