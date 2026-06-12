Большинство знает только одно значение мака: что этот цветок означал раньше

Хотя сегодня мак чаще всего ассоциируется с почтением памяти погибших на войне, но ещё задолго до этого, на протяжении веков, этот цветок имел различные значения в культурах мира, в частности ассоциировался с обезболивающим действием и сном, ведь одна из разновидностей цветка обладала такими природными свойствами.

Какие символы в древности различные народы вкладывали в мак, рассказывают в Britannica.

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Чем был известен мак в самом начале?

Наибольшую известность растение приобрело благодаря одному из видов семейства маковых – опийному маку, который произрастал на территории современной Турции.

Еще в I веке нашей эры греческий врач Диоскорид описал опиум в своем трактате "De materia medica", который на протяжении веков был ведущим западным текстом по фармакологии. Впоследствии выращивание мака из-за содержания опиума медленно распространялось на восток из Месопотамии и Греции.

И только в 7 веке это растение достигло берегов Китая. И сначала его принимали в виде таблеток или добавляли в напитки. Интересно, что изначально пероральное употребление сырого опиума в качестве лекарства не привело к повсеместной зависимости в древних азиатских обществах.

Именно поэтому такой мак чаще всего символизировали со сном и забвением из-за его природных свойств. Даже бога сна Гипноса и бога сновидений Морфея нередко можно увидеть изображенными с маковыми цветами.

Впрочем, стоит заметить, что употребление опиума вышло за рамки просто лекарства, ведь из-за своих свойств это растение само по себе вызывает сильную зависимость и представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Как изменилась ассоциация с цветком?

Но со временем в европейских культурах значение цветка постепенно изменилось. И речь шла уже не об опийном маке, а о диком, который не обладает теми свойствами, что и опийный. Поэтому дикий мак стали ассоциировать со смертью, памятью и возрождением.

Все началось во время Первой мировой войны, когда во время боевых действий на полях Фландрии после обстрелов массово расцветали маки. Именно поэтому цветок стал международным символом памяти о павших солдатах. И сегодня красный мак используют во многих странах во время мемориальных мероприятий и дней памяти погибших.