Які символи в давнину різні народи вкладали у мак, розповідають у Britannica.

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Чим був відомий мак на самому початку?

Найбільш відомою рослина стала через один із видів родини макових – опіумний мак, який був рідною землею на території сучасної Туреччини.

Ще у 1 столітті нашої ери грецький лікар Діоскорид описав опіум у своєму трактаті "De materia medica", який протягом століть був провідним західним текстом з фармакології. Відтак вирощування маку через вміст опіуму повільно поширювалося на схід з Месопотамії та Греції.

І лише у 7 столітті ця рослина досягла берегів Китаю. І спочатку його приймали у вигляді таблеток або додавали до напоїв. Цікаво, що спочатку пероральне вживання сирого опіуму як ліків не призвело до поширеної залежності в стародавніх азійських суспільствах.

Саме тому такий мак найчастіше символізували зі сном та забуттям через його природні властивості. Навіть бога сну Гіпносу та бога сновидінь Морфея можна нерідко побачити зображених з маковими квітами.

Втім варто зауважити, що вживання опіуму вийшло за рамки просто ліків, адже через свої властивості ця рослина сама по собі викликає сильну залежність та становить серйозну загрозу для здоров'я людини.

Як асоціація квітки змінилася?

Але згодом у європейських культурах значення квітки поступово змінилося. І йшлося вже не про опіумний мак, а про дикий, який не виділяє тих властивостей, що й опіумний. Відтак дикий мак почали асоціювати зі смертю, пам'яттю та відродженням.

Все почалися під час Першої світової війни, коли під час бойових дій на полях Фландрії після обстрілів масово розквітали маки. Саме тому квітка стала міжнародним символом пам'яті про полеглих солдатів. І сьогодні червоний мак використовують у багатьох країнах під час меморіальних заходів та днів вшанування загиблих.