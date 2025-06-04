Героиня, которая сожгла Федерацию до тла: почему стоит прочитать "Маковую войну"

В мире существует множество написанных книг, поэтому каждый может найти что-то себе по вкусу. В частности, украинское издательство не так давно перевело и издало трилогию Ребекки Кван "Маковая война".

Это жестокая, местами тяжелая и даже трагическая история о девочке Жинь, однако ее точно стоит прочитать. 24 Канал рассказывает, почему нужно обратить на нее внимание.

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Необычный сеттинг

Это – очень нетипичное фэнтези с очень необычным миром, где сочетается жестокость войны, бедность и мифология. Здесь герои стоят участниками войны, однако на их стороне есть нечто большее – боги, которые помогают им контролировать стихии.

Мир, который создает Ребекка Кван очень похож на наш, однако одновременно разительно отличается от него. В этой истории вступление в военную академию заканчивается началом реальной войны, такой, как ее обычно не показывают в книгах, до боли реальной.

Герои

Каждый из тех, кого вы встретите на этих страницах непременно вызовет эмоции, однако ни один из персонажей не будет ни хорошим, ни плохим. Особенно это касается и самой Жинь, которая проходит невероятную трансформацию.

Каждый из героев имеет свою историю. Они настолько отличаются друг от друга, что спутать их почти невозможно, несмотря на похожее звучание имен.



Трилогия Ребекки Кван / Фото Читомо

Политические интриги

В трилогии нет явной любовной линии (или есть, но очень осторожная), поэтому все внимание сконцентрировано на политических интригах до, во время и после войны (а точнее, между ними). Здесь ни в ком нельзя быть уверенным, ведь вчерашние союзники быстро становятся врагами и наоборот.

Политический контекст трилогии настолько широк, что читатель может прослеживать различные форматы правления на примере одной истории.

Параллели

Наверное, для украинцев эта трилогия будет особенно актуальной и особенно болезненной. В центре сюжета – страна, над которой нависла угроза Федерации, государства, которая уже пыталась их уничтожить. Ранее она сожгла остров Спир, потому что не смогла его завоевать и тогда наступил хрупкий мир, который не мог длиться вечно.

Разрушенные города, жестокость солдат Федерации и выживание как основное желание государства – все это можно найти здесь. Более того, здесь также можно увидеть, как главное героиня осуществляет мечту многих и испепеляет Федерацию до тла.

Книга "Сатанинские стихи" Салмана Рушди вызвала огромный скандал из-за ее интерпретации ислама и эпизодов, оскорбляющих религиозные чувства мусульман. После издания книги аятолла Хомейни издал фетву на казнь Рушди, что привело к покушениям на автора и убийствам переводчиков.